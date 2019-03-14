، "الزايدي" رئيساً لمجلس إدارة جمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي بمكة ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - عقدت جمعيّة الإحسان والتّكافل الاجتماعي بمكة المكرمة جمعيّتها العموميّة الخامسة مساء أمس الأربعاء بمقر إدارة الجمعيّة.
ترأس الاجتماع نائب رئيس الجمعيّة سليمان بن عواض الزّايدي الذي قدّم في الكلمة الافتتاحيّة شكر منتسبي الجمعيّة والمستفيدين من برامجها لمقام خادم الحرمين الشّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) وصاحب السّمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدّفاع (حفظه الله) على الرّعاية الكريمة التي تلقاها الجمعيّات غير الرّبحيّة في المملكة من الحكومة بحرص وتوجيه من القيادة الرشيدة.
وأثنى الزايدي على دور وزارة العمل والتّنمية الاجتماعيّة في تحديث آليات العمل بالجمعيّات وتطويرها، وثمّن دور فرع الوزارة بالمنطقة، وخص بالشّكر مركز التّنمية الاجتماعيّة بمكة المكرّمة على جهوده الحثيثة في مواكبة أعمال الجمعيّة ودعمها ماديًا ومعنويًا.
وأوضح ما قام به مجلس الإدارة والإدارة التّنفيذيّة للجمعيّة خلال السّنة الماضية من جهود، ومن أبرزها تطوير آلية العمل وتحديث البحث الاجتماعي، والتحويل بالعمل في الجمعيّة الى العمل المؤسّسي وسياسة الحوكمة الذي يتم فيه رصد الدّخل والمصروفات وفِي هذا الصدد حصلت الجمعيّة في الشّفافيّة والوضوح على 150 نقطة من أصل 155 نقطة في تقييم الوزارة.
وفي نهاية الاجتماع أصدرت الجمعيّة عددًا من القرارات المهمّة، ومن أبرزها الموافقة على القوائم الماليّة وتقرير المحاسب القانوني للسّنوات الماضية وتحويل مكتب الجمعيّة ببرج الصّفوة الى فرع واعتماد مشروع الميزانيّة المقترحة لعام 2019 والتي بلغت (42.816.396) ريالًا والموافقة على تقديم مساعدات الإسكان للمستفيدين من خدمات الجمعية وفق آليات وضوابط معتمدة من مجلس الإدارة والموافقة على تحديد رسوم العضوية للجمعية العمومية بـ500 ريال، بالإضافة إلى الموافقة على تكوين أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء وانتخاب أعضاء المجلس الجديد لإدارة الجمعيّة للسّنوات الأربع القادمة، وفاز بعضوية المجلس الجديد كل من سليمان بن عواض الزايدي رئيسًا، والدكتور صالح غميض الشاكري نائبًا للرئيس، وبكر بن إبراهيم بصفر، أمين الصّندوق ويحيى بن عطية الكناني عضوًا وإبراهيم بن عبدالله السريع عضوًا والدكتور محمد أحمد بن حسن منشي عصواً والمهندس جمال بن بكر حريري عضوًا، وقد حضر الاجتماع وأشرف على الانتخابات: ماجد بن عوض المحمادي وأسامة بن عمر سليمان وسامي تراحيب العتيبي، من مركز التّنمية الاجتماعيّة بمكّة المكرّمة.
"الزايدي" رئيساً لمجلس إدارة جمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي بمكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-14
عقدت جمعيّة الإحسان والتّكافل الاجتماعي بمكة المكرمة جمعيّتها العموميّة الخامسة مساء أمس الأربعاء بمقر إدارة الجمعيّة.
ترأس الاجتماع نائب رئيس الجمعيّة سليمان بن عواض الزّايدي الذي قدّم في الكلمة الافتتاحيّة شكر منتسبي الجمعيّة والمستفيدين من برامجها لمقام خادم الحرمين الشّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) وصاحب السّمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدّفاع (حفظه الله) على الرّعاية الكريمة التي تلقاها الجمعيّات غير الرّبحيّة في المملكة من الحكومة بحرص وتوجيه من القيادة الرشيدة.
وأثنى الزايدي على دور وزارة العمل والتّنمية الاجتماعيّة في تحديث آليات العمل بالجمعيّات وتطويرها، وثمّن دور فرع الوزارة بالمنطقة، وخص بالشّكر مركز التّنمية الاجتماعيّة بمكة المكرّمة على جهوده الحثيثة في مواكبة أعمال الجمعيّة ودعمها ماديًا ومعنويًا.
وأوضح ما قام به مجلس الإدارة والإدارة التّنفيذيّة للجمعيّة خلال السّنة الماضية من جهود، ومن أبرزها تطوير آلية العمل وتحديث البحث الاجتماعي، والتحويل بالعمل في الجمعيّة الى العمل المؤسّسي وسياسة الحوكمة الذي يتم فيه رصد الدّخل والمصروفات وفِي هذا الصدد حصلت الجمعيّة في الشّفافيّة والوضوح على 150 نقطة من أصل 155 نقطة في تقييم الوزارة.
وفي نهاية الاجتماع أصدرت الجمعيّة عددًا من القرارات المهمّة، ومن أبرزها الموافقة على القوائم الماليّة وتقرير المحاسب القانوني للسّنوات الماضية وتحويل مكتب الجمعيّة ببرج الصّفوة الى فرع واعتماد مشروع الميزانيّة المقترحة لعام 2019 والتي بلغت (42.816.396) ريالًا والموافقة على تقديم مساعدات الإسكان للمستفيدين من خدمات الجمعية وفق آليات وضوابط معتمدة من مجلس الإدارة والموافقة على تحديد رسوم العضوية للجمعية العمومية بـ500 ريال، بالإضافة إلى الموافقة على تكوين أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء وانتخاب أعضاء المجلس الجديد لإدارة الجمعيّة للسّنوات الأربع القادمة، وفاز بعضوية المجلس الجديد كل من سليمان بن عواض الزايدي رئيسًا، والدكتور صالح غميض الشاكري نائبًا للرئيس، وبكر بن إبراهيم بصفر، أمين الصّندوق ويحيى بن عطية الكناني عضوًا وإبراهيم بن عبدالله السريع عضوًا والدكتور محمد أحمد بن حسن منشي عصواً والمهندس جمال بن بكر حريري عضوًا، وقد حضر الاجتماع وأشرف على الانتخابات: ماجد بن عوض المحمادي وأسامة بن عمر سليمان وسامي تراحيب العتيبي، من مركز التّنمية الاجتماعيّة بمكّة المكرّمة.
14 مارس 2019 - 7 رجب 1440
02:31 PM
عقدت جمعيّة الإحسان والتّكافل الاجتماعي بمكة المكرمة جمعيّتها العموميّة الخامسة مساء أمس الأربعاء بمقر إدارة الجمعيّة.
ترأس الاجتماع نائب رئيس الجمعيّة سليمان بن عواض الزّايدي الذي قدّم في الكلمة الافتتاحيّة شكر منتسبي الجمعيّة والمستفيدين من برامجها لمقام خادم الحرمين الشّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) وصاحب السّمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدّفاع (حفظه الله) على الرّعاية الكريمة التي تلقاها الجمعيّات غير الرّبحيّة في المملكة من الحكومة بحرص وتوجيه من القيادة الرشيدة.
وأثنى الزايدي على دور وزارة العمل والتّنمية الاجتماعيّة في تحديث آليات العمل بالجمعيّات وتطويرها، وثمّن دور فرع الوزارة بالمنطقة، وخص بالشّكر مركز التّنمية الاجتماعيّة بمكة المكرّمة على جهوده الحثيثة في مواكبة أعمال الجمعيّة ودعمها ماديًا ومعنويًا.
وأوضح ما قام به مجلس الإدارة والإدارة التّنفيذيّة للجمعيّة خلال السّنة الماضية من جهود، ومن أبرزها تطوير آلية العمل وتحديث البحث الاجتماعي، والتحويل بالعمل في الجمعيّة الى العمل المؤسّسي وسياسة الحوكمة الذي يتم فيه رصد الدّخل والمصروفات وفِي هذا الصدد حصلت الجمعيّة في الشّفافيّة والوضوح على 150 نقطة من أصل 155 نقطة في تقييم الوزارة.
وفي نهاية الاجتماع أصدرت الجمعيّة عددًا من القرارات المهمّة، ومن أبرزها الموافقة على القوائم الماليّة وتقرير المحاسب القانوني للسّنوات الماضية وتحويل مكتب الجمعيّة ببرج الصّفوة الى فرع واعتماد مشروع الميزانيّة المقترحة لعام 2019 والتي بلغت (42.816.396) ريالًا والموافقة على تقديم مساعدات الإسكان للمستفيدين من خدمات الجمعية وفق آليات وضوابط معتمدة من مجلس الإدارة والموافقة على تحديد رسوم العضوية للجمعية العمومية بـ500 ريال، بالإضافة إلى الموافقة على تكوين أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء وانتخاب أعضاء المجلس الجديد لإدارة الجمعيّة للسّنوات الأربع القادمة، وفاز بعضوية المجلس الجديد كل من سليمان بن عواض الزايدي رئيسًا، والدكتور صالح غميض الشاكري نائبًا للرئيس، وبكر بن إبراهيم بصفر، أمين الصّندوق ويحيى بن عطية الكناني عضوًا وإبراهيم بن عبدالله السريع عضوًا والدكتور محمد أحمد بن حسن منشي عصواً والمهندس جمال بن بكر حريري عضوًا، وقد حضر الاجتماع وأشرف على الانتخابات: ماجد بن عوض المحمادي وأسامة بن عمر سليمان وسامي تراحيب العتيبي، من مركز التّنمية الاجتماعيّة بمكّة المكرّمة.
، "الزايدي" رئيساً لمجلس إدارة جمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي بمكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الزايدي" رئيساً لمجلس إدارة جمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.