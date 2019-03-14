، "الزايدي" رئيساً لمجلس إدارة جمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت جمعيّة الإحسان والتّكافل الاجتماعي بمكة المكرمة جمعيّتها العموميّة الخامسة مساء أمس الأربعاء بمقر إدارة الجمعيّة.

ترأس الاجتماع نائب رئيس الجمعيّة سليمان بن عواض الزّايدي الذي قدّم في الكلمة الافتتاحيّة شكر منتسبي الجمعيّة والمستفيدين من برامجها لمقام خادم الحرمين الشّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) وصاحب السّمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدّفاع (حفظه الله) على الرّعاية الكريمة التي تلقاها الجمعيّات غير الرّبحيّة في المملكة من الحكومة بحرص وتوجيه من القيادة الرشيدة.

وأثنى الزايدي على دور وزارة العمل والتّنمية الاجتماعيّة في تحديث آليات العمل بالجمعيّات وتطويرها، وثمّن دور فرع الوزارة بالمنطقة، وخص بالشّكر مركز التّنمية الاجتماعيّة بمكة المكرّمة على جهوده الحثيثة في مواكبة أعمال الجمعيّة ودعمها ماديًا ومعنويًا.

وأوضح ما قام به مجلس الإدارة والإدارة التّنفيذيّة للجمعيّة خلال السّنة الماضية من جهود، ومن أبرزها تطوير آلية العمل وتحديث البحث الاجتماعي، والتحويل بالعمل في الجمعيّة الى العمل المؤسّسي وسياسة الحوكمة الذي يتم فيه رصد الدّخل والمصروفات وفِي هذا الصدد حصلت الجمعيّة في الشّفافيّة والوضوح على 150 نقطة من أصل 155 نقطة في تقييم الوزارة.

وفي نهاية الاجتماع أصدرت الجمعيّة عددًا من القرارات المهمّة، ومن أبرزها الموافقة على القوائم الماليّة وتقرير المحاسب القانوني للسّنوات الماضية وتحويل مكتب الجمعيّة ببرج الصّفوة الى فرع واعتماد مشروع الميزانيّة المقترحة لعام 2019 والتي بلغت (42.816.396) ريالًا والموافقة على تقديم مساعدات الإسكان للمستفيدين من خدمات الجمعية وفق آليات وضوابط معتمدة من مجلس الإدارة والموافقة على تحديد رسوم العضوية للجمعية العمومية بـ500 ريال، بالإضافة إلى الموافقة على تكوين أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء وانتخاب أعضاء المجلس الجديد لإدارة الجمعيّة للسّنوات الأربع القادمة، وفاز بعضوية المجلس الجديد كل من سليمان بن عواض الزايدي رئيسًا، والدكتور صالح غميض الشاكري نائبًا للرئيس، وبكر بن إبراهيم بصفر، أمين الصّندوق ويحيى بن عطية الكناني عضوًا وإبراهيم بن عبدالله السريع عضوًا والدكتور محمد أحمد بن حسن منشي عصواً والمهندس جمال بن بكر حريري عضوًا، وقد حضر الاجتماع وأشرف على الانتخابات: ماجد بن عوض المحمادي وأسامة بن عمر سليمان وسامي تراحيب العتيبي، من مركز التّنمية الاجتماعيّة بمكّة المكرّمة.