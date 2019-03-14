، إغلاق 33 مرفقاً تجارياً مخالفاً بالسيل الكبير بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد حملة تفتيشية للبلدية شهدت ضبط 39 مخالفة

ضبطت بلدية السيل الكبير التابعة لأمانة محافظة الطائف، ضمن حملة تفتيشية، 39 مخالفة، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المحالفين مع إلزامهم بتصحيح المخالفات.

وتم إغلاق 33 محلاً مخالفاً بمواقع مختلفة بالسيل الكبير، ويجري حاليًا تصحيح أوضاعها.

وقالت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية: الحملة نفذت جولات متواصلة نتج عنها إغلاق لمحلات مخالفة قامت بعرض الملابس والمعروضات خارج المحلات، بالإضافة إلى عملها بتراخيص منتهية، ومخالفات أخرى شملت استغلال الأرصفة، وسوء النظافة، وبيع معروضات لا تشملها تراخيص النشاط.

من جهةٍ ثانية، أزالت بلدية السيل الكبير أشكالاً مختلفة من التشوه البصري بنطاق الفرع وبميقات قرن المنازل، ضمن برنامج أمانة الطائف "لحمة"، الهادف إلى تحسين المشهد الحضري، وإزالة المشوهات البصرية بالمواقع المحيطة بمواقيت الحج والعمرة، ومداخل ومخارج المدينة، والمواقع السياحية، والطرق السريعة.

جدير بالذكر أن أمانة الطائف عملت مؤخراً على تحسين أكثر من 257 موقعاً وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بكافة أشكال المعالجة الصحيحة للمشوهات، كما عملت على رصد التشوهات البصرية من خلال فرق ميدانية وآليات للرصد، ووضع خطط متواصلة لمعالجة التشوه البصري، بالإضافة إلى تخصيص فريق لمعالجة أوضاع التجاوزات، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات، وتشديد العقوبات والجزاءات على غير المتجاوبين.