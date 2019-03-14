، "الداخلية" تعلن إحباط تهريب 52 طن قات والإطاحة بـ825 متهماً ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضبطيات أسلحة وحشيش بالمواقع الحدودية الجبلية بجازان وعسير

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، إحباط محاولات تهريب كمية من المخدرات وأسلحة، والقبض على المتورطين فيها.

وأوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن دوريات الأفواج الأمنية، وفي إطار تنفيذ مهامها الأمنية المساندة بالمواقع الحدودية الجبلية بمنطقتي جازان وعسير، تمكنت خلال الفترة من 1/ 4/ 1440هـ حتى 1/ 7/ 1440هـ، من إحباط محاولات تهريب 52 طناً من مادة القات المخدر، و157 كيلوجراماً من الحشيش، و209 قطع سلاح مختلفة، و16166 ذخيرة حية.

وأضاف المقدم "الشلهوب" أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم 825 متهماً، والتحفظ على مبلغ 1.013.159 ريالاً، وحجز 743 سيارة في قضايا مختلفة.