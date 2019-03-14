محمد بن مسعود - الدمام - لا إصابات ولا وفيات.. وكثافة الأدخنة بسبب طبيعة المواد المحترقة سيطرت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية على حريق محدود اندلع في عوازل حرارية بإحدى محطات مترو الرياض اليوم. وأكدت مصادر لـ"الخليج 365" أن الحريق تمت السيطرة عليه في فترة وجيزة، ولم يسفر عن أي إصابات أو وفيات ولله الحمد، مشيرة إلى أن كثافة الدخان كانت نتيجة لطبيعة المواد التي اشتعلت فيها النار. السيطرة على حريق محدود في عوازل حرارية بإحدى محطات مترو الرياض عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-03-14 سيطرت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية على حريق محدود اندلع في عوازل حرارية بإحدى محطات مترو الرياض اليوم. وأكدت مصادر لـ"الخليج 365" أن الحريق تمت السيطرة عليه في فترة وجيزة، ولم يسفر عن أي إصابات أو وفيات ولله الحمد، مشيرة إلى أن كثافة الدخان كانت نتيجة لطبيعة المواد التي اشتعلت فيها النار. Advertisements 14 مارس 2019 - 7 رجب 1440 01:54 PM لا إصابات ولا وفيات.. وكثافة الأدخنة بسبب طبيعة المواد المحترقة لا إصابات ولا وفيات.. وكثافة الأدخنة بسبب طبيعة المواد المحترقة سيطرت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية على حريق محدود اندلع في عوازل حرارية بإحدى محطات مترو الرياض اليوم. وأكدت مصادر لـ"الخليج 365" أن الحريق تمت السيطرة عليه في فترة وجيزة، ولم يسفر عن أي إصابات أو وفيات ولله الحمد، مشيرة إلى أن كثافة الدخان كانت نتيجة لطبيعة المواد التي اشتعلت فيها النار. ، السيطرة على حريق محدود في عوازل حرارية بإحدى محطات مترو الرياض ،

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