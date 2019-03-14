، خلال أيام الفيفا.. الأخضر السعودي يواجه الإمارات وغينيا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قائمة الأخضر التي ستشارك في المعسكر الذي سيقام في الرياض خلال الفترة المقبلة من 18- 26 مارس الجاري، والذي يأتي تزامنًا مع أيام الفيفا.
وجاء الاختيار من قِبَل مدرب الأخضر الوطني يوسف عنبر، على النحو التالي:
- في حراسة المرمى: مصطفى ملائكة، وعبدالله الصالح، وعبدالله الجدعاني.
- في خط الدفاع: يزيد البكر، ومدالله العليان، ومحمد الخبراني، وزياد الصحفي، ومتعب المفرج، وسلان الغنيمان، وبندر المطيري، وعبدالله الشامخ.
- في خط الوسط: وليد باخشوين، وفارس العياف، ونايف هزازي، وعلي هزازي، وأحمد الزين، وسلطان مندش، وأسامة الخلف، وربيع السفياني، ومنصور حمزي، وحسن الحبيب.
- في خط الهجوم: عبدالفتاح آدم، وحسن شراحيلي.
وتَقَرر أن يخوض الأخضر خلال معسكره، مباراتين وديتين، أمام الإمارات يوم 21 مارس، وأمام غينيا يوم 25 من الشهر ذاته.
خلال أيام الفيفا.. الأخضر السعودي يواجه الإمارات وغينياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-14
أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قائمة الأخضر التي ستشارك في المعسكر الذي سيقام في الرياض خلال الفترة المقبلة من 18- 26 مارس الجاري، والذي يأتي تزامنًا مع أيام الفيفا.
وجاء الاختيار من قِبَل مدرب الأخضر الوطني يوسف عنبر، على النحو التالي:
- في حراسة المرمى: مصطفى ملائكة، وعبدالله الصالح، وعبدالله الجدعاني.
- في خط الدفاع: يزيد البكر، ومدالله العليان، ومحمد الخبراني، وزياد الصحفي، ومتعب المفرج، وسلان الغنيمان، وبندر المطيري، وعبدالله الشامخ.
- في خط الوسط: وليد باخشوين، وفارس العياف، ونايف هزازي، وعلي هزازي، وأحمد الزين، وسلطان مندش، وأسامة الخلف، وربيع السفياني، ومنصور حمزي، وحسن الحبيب.
- في خط الهجوم: عبدالفتاح آدم، وحسن شراحيلي.
وتَقَرر أن يخوض الأخضر خلال معسكره، مباراتين وديتين، أمام الإمارات يوم 21 مارس، وأمام غينيا يوم 25 من الشهر ذاته.
14 مارس 2019 - 7 رجب 1440
02:07 PM
أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قائمة الأخضر التي ستشارك في المعسكر الذي سيقام في الرياض خلال الفترة المقبلة من 18- 26 مارس الجاري، والذي يأتي تزامنًا مع أيام الفيفا.
وجاء الاختيار من قِبَل مدرب الأخضر الوطني يوسف عنبر، على النحو التالي:
- في حراسة المرمى: مصطفى ملائكة، وعبدالله الصالح، وعبدالله الجدعاني.
- في خط الدفاع: يزيد البكر، ومدالله العليان، ومحمد الخبراني، وزياد الصحفي، ومتعب المفرج، وسلان الغنيمان، وبندر المطيري، وعبدالله الشامخ.
- في خط الوسط: وليد باخشوين، وفارس العياف، ونايف هزازي، وعلي هزازي، وأحمد الزين، وسلطان مندش، وأسامة الخلف، وربيع السفياني، ومنصور حمزي، وحسن الحبيب.
- في خط الهجوم: عبدالفتاح آدم، وحسن شراحيلي.
وتَقَرر أن يخوض الأخضر خلال معسكره، مباراتين وديتين، أمام الإمارات يوم 21 مارس، وأمام غينيا يوم 25 من الشهر ذاته.
، خلال أيام الفيفا.. الأخضر السعودي يواجه الإمارات وغينيا ،
المصدر : الخليج 365
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