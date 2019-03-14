، خلال أيام الفيفا.. الأخضر السعودي يواجه الإمارات وغينيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قائمة الأخضر التي ستشارك في المعسكر الذي سيقام في الرياض خلال الفترة المقبلة من 18- 26 مارس الجاري، والذي يأتي تزامنًا مع أيام الفيفا.

وجاء الاختيار من قِبَل مدرب الأخضر الوطني يوسف عنبر، على النحو التالي:

- في حراسة المرمى: مصطفى ملائكة، وعبدالله الصالح، وعبدالله الجدعاني.

- في خط الدفاع: يزيد البكر، ومدالله العليان، ومحمد الخبراني، وزياد الصحفي، ومتعب المفرج، وسلان الغنيمان، وبندر المطيري، وعبدالله الشامخ.

- في خط الوسط: وليد باخشوين، وفارس العياف، ونايف هزازي، وعلي هزازي، وأحمد الزين، وسلطان مندش، وأسامة الخلف، وربيع السفياني، ومنصور حمزي، وحسن الحبيب.

- في خط الهجوم: عبدالفتاح آدم، وحسن شراحيلي.

وتَقَرر أن يخوض الأخضر خلال معسكره، مباراتين وديتين، أمام الإمارات يوم 21 مارس، وأمام غينيا يوم 25 من الشهر ذاته.