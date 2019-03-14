، "المسند" ينصح أهل الحلال بعوارض حديدية للكرفانات ،

محمد بن مسعود - الدمام - لمنع انقلابها جراء الرياح الشديدة خلال فصل الربيع

دعا أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" أ.د. عبدالله المسند، أهل الحلال والرعاة في الصحراء، ومن لديهم كرفانات أن يُدعّموها بعوارض حديدية جانبية.

وأشار إلى أن هذه الدعوة تأتي تزامناً مع شهري الاضطرابات الجوية، والتي تكون أحياناً عنيفة خلال شهري مارس وأبريل.

وأوضح "المسند" أن هذه العوارض قد تفيد في منع انقلاب الكرفانات؛ جراء الرياح الشديدة، والتي تنتاب الطقس خلال فصل الربيع.

يُذكر أن الأرصاد أصدرت، اليوم، عدة تنبيهات عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتؤدي لشبه انعدام الرؤية الأفقية في معظم مناطق المملكة.