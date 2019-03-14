، "المسند" ينصح أهل الحلال بعوارض حديدية للكرفانات ،

- 1/2
- 2/2
دعا أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" أ.د. عبدالله المسند، أهل الحلال والرعاة في الصحراء، ومن لديهم كرفانات أن يُدعّموها بعوارض حديدية جانبية.
وأشار إلى أن هذه الدعوة تأتي تزامناً مع شهري الاضطرابات الجوية، والتي تكون أحياناً عنيفة خلال شهري مارس وأبريل.
وأوضح "المسند" أن هذه العوارض قد تفيد في منع انقلاب الكرفانات؛ جراء الرياح الشديدة، والتي تنتاب الطقس خلال فصل الربيع.
يُذكر أن الأرصاد أصدرت، اليوم، عدة تنبيهات عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتؤدي لشبه انعدام الرؤية الأفقية في معظم مناطق المملكة.
"المسند" ينصح أهل الحلال بعوارض حديدية للكرفاناتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-14
دعا أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" أ.د. عبدالله المسند، أهل الحلال والرعاة في الصحراء، ومن لديهم كرفانات أن يُدعّموها بعوارض حديدية جانبية.
وأشار إلى أن هذه الدعوة تأتي تزامناً مع شهري الاضطرابات الجوية، والتي تكون أحياناً عنيفة خلال شهري مارس وأبريل.
وأوضح "المسند" أن هذه العوارض قد تفيد في منع انقلاب الكرفانات؛ جراء الرياح الشديدة، والتي تنتاب الطقس خلال فصل الربيع.
يُذكر أن الأرصاد أصدرت، اليوم، عدة تنبيهات عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتؤدي لشبه انعدام الرؤية الأفقية في معظم مناطق المملكة.
14 مارس 2019 - 7 رجب 1440
01:43 PM
لمنع انقلابها جراء الرياح الشديدة خلال فصل الربيع
دعا أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" أ.د. عبدالله المسند، أهل الحلال والرعاة في الصحراء، ومن لديهم كرفانات أن يُدعّموها بعوارض حديدية جانبية.
وأشار إلى أن هذه الدعوة تأتي تزامناً مع شهري الاضطرابات الجوية، والتي تكون أحياناً عنيفة خلال شهري مارس وأبريل.
وأوضح "المسند" أن هذه العوارض قد تفيد في منع انقلاب الكرفانات؛ جراء الرياح الشديدة، والتي تنتاب الطقس خلال فصل الربيع.
يُذكر أن الأرصاد أصدرت، اليوم، عدة تنبيهات عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتؤدي لشبه انعدام الرؤية الأفقية في معظم مناطق المملكة.
، "المسند" ينصح أهل الحلال بعوارض حديدية للكرفانات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "المسند" ينصح أهل الحلال بعوارض حديدية للكرفانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.