، الاقتصاد التركي ينزلق.. انكماشة وتراجع والناتج الصناعي يهوي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بين "الإحصاءات" واستطلاع "رويترز" وفي ضوء عوامل موسمية

هوى إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بتركيا بمعدل 7.3% على أساس سنوي في يناير، وذلك في أداء أفضل من المتوقع بقليل.

ووفق وكالة "رويترز"، أكد معهد الإحصاءات التركي، الخميس، حدوث تراجع للشهر الخامس على التوالي مع انزلاق الاقتصاد إلى الركود.

وفي استطلاع أجرته "رويترز"، كان من المتوقع أن يتراجع رقم الناتج الصناعي المعدل في ضوء التقويم 7.55% على أساس سنوي، ومقارنة مع الشهر السابق، فقد ارتفع الإنتاج الصناعي 1% في يناير معدلاً في ضوء التقويم والعوامل الموسمية، بحسب المعهد التركي للإحصاءات.

وكانت بيانات حكومية قد أفادت، قبل يومين، بأن الاقتصاد التركي انكمش 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مقارنة مع انكماش بنسبة 2.7%، ومع مرور الليرة التركية بأزمة أفقدتها 30% من قيمتها العام الماضي، نما الاقتصاد 2.6% في 2018 بأكمله، وهو أقل نمو منذ 2009.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع 2.4% مقارنة بالربع السابق، فيما أظهرت الأرقام أن الاقتصاد التركي نما 1.8% على أساس سنوي في الربع الثالث، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 1.6%.