مصادر: استقبال تجديد وإصدار الهوية الوطنية لموقوفي الخدمات اليوم

كشفت مصادر أن الأحوال المدنية تبدأ اليوم الخميس، استقبال تجديد وإصدار الهوية الوطنية لمن كان عليه إيقاف خدمات؛ بحيث يمكنهم حجز المواعيد في مكاتب الأحوال المدنية من يوم الأحد القادم.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، باستثناء تجديد الهوية الوطنية من عقوبة إيقاف الخدمات التي تضرر منها بعض الأشخاص، ومعالجتها بشكل عاجل.