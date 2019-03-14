المسند: حالة عدم الاستقرار مستمرة و7 أيام تفصلنا عن الربيع

أكد أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، عبدالله المسند، استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي التي تتعرض لها المملكة في يومها الثاني؛ مبينًا أن 7 أيام متبقية على نهاية فصل الشتاء.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: تستمر حالة عدم الاستقرار ليومها الثاني، ومن المتوقع أن تتأثر أجزاء محدودة من مناطق #الباحة #مكة #المدينة #حائل #القصيم #الرياض #الشرقية #الحدود_الشمالية و#الكويت بزخات مطرية متفرقة، وقد تكون بنكهة #الغبار في بعض المواقع.

وأضاف: تزامنًا مع مرور منخفض جوي شمال #السعودية؛ فإن الرياح السطحية تتحرك باتجاهه، ومتوقع أن تكون نشطة ومثيرة للغبار على نطاق واسع خاصة في المناطق المفتوحة، وتكون غربية إلى شمالية غربية.

وتابع: * بقي 7 أيام على انتهاء فصل #الشتاء، ودخول فصل #الربيع وفقًا لتعامد الشمس على خط الاستواء.

* بقي على #رمضان 53 يومًا.

* في #مارس وعند مرور منخفض جوي متوسطي قد يعيش الإنسان الفصول الأربعة في يوم واحد لسرعة تقلبات الرياح وتغيرات الأجواء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق: (الرياض، القصيم، الشرقية، مكة المكرمة، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، الباحة وعسير)، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة.