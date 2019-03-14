بالصور.. حرس الحدود يضبط 420 كيلو جرامًا من الحشيش بشرورة

تمكنت قوات حرس الحدود بمنطقة نجران، من إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى داخل المملكة.

وأوضح الحساب الرسمي لحرس الحدود عبر موقع التواصل تويتر، أنه تم إحباط محاولة تهريب 420 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر، في حدود مسؤوليات قطاع محافظة شرورة بمنطقة نجران.

من جهة أخرى، نقل نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع)، إلى منسوبي قطاع حرس الحدود بمنطقة نجران.

وتفقد نائب أمير نجران يوم 25 فبراير المنصرم، عددًا من مراكز حرس الحدود بالمنطقة، مشيدًا بما تحظى به القوات العسكرية كافة وقطاع حرس الحدود بالمنطقة على وجه الخصوص، من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة، وبمتابعة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

واستمع الأمير تركي خلال جولته الميدانية إلى إيجاز عن المهام التي ينفّذها رجال حرس الحدود، بالتنسيق والتكامل مع المرابطين من رجال وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني، قدّمه قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ.

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وكان فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، أعلن أول أمس الثلاثاء، حصيلة عمليات التصدي للتهريب وترويج المخدرات والمسكرات والأسلحة ومنع التسلل، خلال النصف الأول من العام الجاري 1440هـ،

وقال المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بجازان، خالد بن عبدالله بن قزيز، إنه تم القبض على (72) مهربًا، و(2142) متسللًا، كما تم القبض على (1259) متهمًا في قضايا مختلفة.

وأوضح بن قزيز، أنه عثر بحوزة المتهمين على: قطعتي سلاح متنوع، و(2109) طلقات حية متنوعة، واثنين من مخازن ذخيرة مختلفة الأنواع، كما تم ضبط (52.894) كيلو جرامًا من الحشيش المخدر، و(600) جرام بودرة، و(1062) لترًا من الخمور، بالإضافة إلى 11 طنًا من نبات القات، و(1020) قرص كبتاجون، و(9) أكياس شمة، و(1920) ياكت دخان مهربًا.

كما تم التحفظ على: (201) سيارة، و(7) درّاجات نارية؛ لاستخدامها في جرائم تهريب متنوعة، و(50.476) ريالًا سعوديًا.

وأكد بن قزيز، أن رجال إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، ماضون في مكافحة جرائم التهريب والتسلل وتكثيف التواجد الأمني في حدود مسؤوليات الفرع، ورصد الطرق الوعرة والأوكار التي يقطنها المهربون والمتسللون، والتعامل معها عبر الدوريات الراجلة والراكبة.