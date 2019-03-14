مكتبة الملك عبدالعزيز تشارك في معرض الرياض للكتاب بجناح تفاعلي

ذاكرة تاريخية.. ومشروعات معرفية.. وصور نادرة
تشارك مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، برصيد من الفعاليات والأنشطة الثقافية، بالإضافة إلى مجموعة من المشروعات المعرفية التي تقدمها للزائر.
وتعرض المكتبة -في جناحها بالمعرض- نماذج من أبرز إصداراتها، من المؤلفات العربية، والمترجمة، والإصدارات التي قدّمتها للمكتبة العربية، ومطبوعات للتعريف بالمشروعات التي تشرف المكتبة على تنفيذها.
ويأتي في مقدمة هذه المشروعات، مشروع جائزة خادم الحرمين العالمية للترجمة، ومشروع الفهرس العربي الموحد، ومشروع موسوعة المملكة العربية السعودية، الذي يعدّ من أضخم المشاريع الموسوعية العربية، ومشروع تجديد الصِّلة بالكتاب والمكتبة المتنقلة، بالإضافة إلى مطبوعات للتعريف بخدمات المكتبة للنساء والأطفال، كملتقى صديقات الكتاب، ونادي ميلاد لليافعات، ونادي كتاب الطفل، وملتقى تجاربهم في القراءة الحرة لطلاب المدارس.
ويزيّن جناح المكتبة في المعرض، نماذج مصورة من مقتنياتها من الصور النادرة.
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