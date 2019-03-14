«الزعاق» يحدد موعد بداية الصيف الفعلي وذروته وانكساره

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن فصل الصيف الفعلي لهذه السنة سيبدأ مع غرة شهر رمضان.

وقال الدكتور الزعاق -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن الصيف الشديد سيبدأ مع غرة شهر شوال. أما ذروته فستكون طوال شهري ذي القعدة وذي الحجة.

وأشار عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إلى أن حرارة الصيف ستنكسر مع غرة السنة الهجرية الجديدة 1441هـ.

وكان الزعاق أوضح -في فيديو نشره عبر حسابه بتويتر، أول أمس الثلاثاء- أن مرحلة «القران الخامس» هي مرحلة صياح الربيع على المناطق الشمالية. ومعنى صياح الربيع أن الزهور الربيعية تبدأ في بث روائحها وعطرها؛ لأنها وصلت إلى مرحلة النضج.

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وأضاف أن خامس أيام «قران خامس» -وهي مرحلة تساوي الليل والنهار؛ حين تكون حصة كل منهما 12 ساعة- يوافق يوم السبت المقبل. أما سادس أيام قران خامس -أي يوم الأحد المقبل- فهو بدء موسم «الحميمين»، وهو موسم الربيع الصيفي؛ حيث إن الربيع ينقسم إلى قسمين: ربيع شتوي وهو ما نعيشه الآن، وربيع صيفي. «ويقول أهالينا عن الحميمين: (يا ربنا يا رحيم اكفنا برد الحميمين)».

من جهة أخرى، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأوضحت هيئة الأرصاد -عبر موقعها الإلكتروني- أن الحالة المناخية تُصيب مناطق «الرياض، والقصيم، والشرقية، ومكة المكرمة»، وأجزاء من مناطق «الجوف، وحائل، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير».

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه يلي هذه الحالة انخفاض ملموس في درجات الحرارة، مصحوب برياح شمالية نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال المملكة.

