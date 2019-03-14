فيصل بن سلمان يكرّم منسوبي جامعة طيبة ويشيد بإنجازاتهم

كرّم الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، منسوبي جامعة طيبة بالمدينة المنورة نظير ما حققته الجامعة من إنجازات متتالية لهذا العام 1440هـ، كان آخرها حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسيّ الكامل لمدة سبع سنوات، اعتبارًا من عام 2019م من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وذلك بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، ومدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، والوكلاء، وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام.

ورحّب أمير منطقة المدينة المنورة، خلال الحفل التكريمي الذي أقامه بهذه المناسبة، بالحضور من منسوبي جامعة طيبة، مشيدًا بما حققته الجامعة من إنجازات علمية وأكاديمية.

وبيّن أمير المدينة أن هذه الإنجازات تعكس مدى ما وصلت إليه الجامعة من جودة، وتُعطي مؤشرات ودلالات على حجم العمل والجهد الذي يبذله منسوبوها، معربًا -في الوقت نفسه- عن شكره للجميع، داعيًا إياهم إلى المضيّ قدمًا للوصول لمزيد من التفوق والارتقاء.

من جانبه أوضح مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، أن ما حققته الجامعة من إنجازات هو نتيجة لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وما تُوفِّره من إمكانيات وتجهيزات، أسهمت -بشكل فعّال- في تحقيق عديد من الإنجازات المتميزة على المستوى الوطني والدولي.

وأعرب السراني عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن سلمان على دعمه اللامحدود للجامعة، ومتابعته جميع مستجداتها. مبينًا أن الجامعة حققت مع بداية عام 1440هـ حزمة من الإنجازات؛ حيث حصلت الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة سبع سنوات اعتبارًا من عام 2019م من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، ودشّنت برنامج التحول الرقمي عام 2019م لتوفير كل المقومات التقنية اللازمة من أجل تسريع عملية التحول الرقمي وتطبيق مفهوم الحوكمة الإلكترونية، وفقًا لبرنامج التحول الرقمي 2020 ورؤية المملكة 2030م.

Advertisements

واستطرد السراني بأن الجامعة حصلت على تجديد اعتماد برنامج الطب الوقائي في كلية علوم التأهيل الطبي وبرنامج الطب الوقائي في كلية الطب كمجموعة تدريبية تابعة لبرامج شهادة الاختصاص السعودية، كما حصلت كلية إدارة الأعمال على جائزة التميز في التعليم الإلكتروني للمؤسسات التعليمية المقدمة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

وأضاف السراني أن الجامعة حصدت الجائزة الفضية بمحور توظيف المرأة والجائزة البرونزية بمحور متابعة تنفيذ المشاريع في جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز. مشيرًا إلى مشاركة الجامعة في أكبر مسابقة علمية بالمملكة كجهة مانحة لجائزة خاصة لأولمبياد (إبداع 2019م).

وبيّن السراني أن الجامعة حققت المركز الأول على مستوى الجامعات السعودية في هاكثون الأميرة نورة من خلال مشروع «سهلناها» الذي هدف إلى مساعدة الطلبة على استيعاب المواد الدراسية من خلال الطلبة المتفوقين، كما حصل العديد من طلاب الجامعة المبتعثين على جوائز في التميز العلمي.

وتطرّق السراني إلى ما حققته الجامعة من إنجازات في المجالات الرياضية على مستوى الجامعات السعودية. مضيفًا أن الجامعة عقدت العديد من الاتفاقيات وشراكات التعاون مع مختلف قطاعات المجتمع، كما توفر العديد من الكراسي العلمية في مختلف التخصصات.

من جهتهم، عبَّر منسوبو جامعة طيبة، من الحضور، عن شكرهم وامتنانهم لأمير المنطقة، ونائبه على هذه اللفتة غير المستغربة منهما بتكريمهم. موضحين عزمهم على مواصلة بذل الجهد والمثابرة للارتقاء بالعمل الأكاديمي الجامعي بالمنطقة، سائلين الله أن يحفظ الوطن ويديم عزّه في ظل قيادته الحكيمة.