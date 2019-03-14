«الإنذار المبكر» يصدر تنبيهات بأمطار ورياح على 7 مناطق بالمملكة

أصدر مركز الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات بحالة من هطول الأمطار الرعدية، المصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على سبع مناطق بالمملكة، تمتد في بعضها إلى صباح غد، الجمعة.

وأوضحت الهيئة -في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي في موقع «تويتر»- أن الحالة الجوية تشمل مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والباحة والقصيم والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

وتتعرض منطقة مكة المكرمة لحالة أولى تبدأ الساعة السادسة من صباح اليوم، الخميس وتستمرّ حتى الساعة الثانية ظهرًا، وتشمل مكة المكرمة وجدة ورابغ وثول وعسفان والكامل وبحرة والليث والأجزاء المجاورة.

كما تتعرض المنطقة لحالة ثانية تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمرّ حتى السادسة مساءً، وتشمل الطائف وبني سعد وميسان والأجزاء المجاورة.

أما منطقة المدينة المنورة، فتبدأ الحالة الجوية فيها عند الساعة الخامسة من صباح الخميس، وتنتهي بحلول الواحدة ظهرًا، وتشمل ينبع والمدينة المنورة وبدر والعيص ومستورة والأجزاء المجاورة.

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وتبدأ الحالة الجوية على منطقة الرياض، الساعة الرابعة فجر الخميس، وتنتهي عند الساعة الثانية من صباح الجمعة، وتشمل الدوادمي وعفيف والقويعية والمزاحمية والرياض والمجمعة ورماح والخرج وحوطة بني تميم والأفلاج وتمتدّ إلى وادي الدواسر.

ومن المتوقع أن تبدأ الحالة الجوية على منطقة الباحة الساعة الحادية عشرة من ظهر الخميس، وتنتهي في الثامنة من مساء نفس اليوم، وتشمل الباحة والمندق وبلجرشي والعقيق والمخواة والأجزاء المجاورة.

وفي منطقة القصيم، تبدأ الحالة الجوية الساعة السادسة صباح الخميس وتنتهي في السادسة مساءً، وتشمل البكيرية وبريدة وعنيزة والرس والأجزاء المجاورة.

وفي منطقة الحدود الشمالية، تبدأ الحالة الجوية الساعة الثالثة والنصف فجر الخميس وتنتهي في السادسة مساءً، وتشمل رفحا والأجزاء المجاورة.

أما المنطقة الشرقية، فتبدأ الحالة الجوية عليها الساعة الخامسة صباح الخميس، وتنتهي في التاسعة مساءً، وتشمل حفر الباطن والقيصومة والنعيرية والأجزاء المجاورة.