بالصور..يوم ترفيهي لمرضى الإقامة الطويلة بمستشفيات مكة

نفذت إدارة التوعية الدينية بصحة مكة المكرمة، أمس الثلاثاء، مبادرة فاعليات البرنامج الترفيهي الثاني، لمرضى الإقامة الطويلة بمستشفيات مكة المكرمة، بمشاركة دار المسنين للرعاية الاجتماعية بمكة، برعاية مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور وائل بن حمزة مطير.

وأشارت صحة مكة المكرمة، إلى أن الفاعلية أقيمت للترفيه والترويح عن المرضى والمسنين، وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم مما يساهم في تحسين حالتهم النفسية والاجتماعية.

وأضافت: «احتوت الفاعلية على العديد من البرامج الهادفة والمسلية بمشاركة فريق أنس الترفيهي بتقديم الأناشيد الترحيبية والألعاب الترفيهية والمسابقات وتقديم الجوائز لهم؛ مما كان له الأثر الإيجابي في نفوسهم، ثم كلمة لراعي الحفل، ألقاها نيابة عنه نائب مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بالمنطقة الدكتور نزار باوهاب، شكر فيها كل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج، وكلمة مدير إدارة التوعية الدينية هلال كادومي، ورسالة توجيهية للمرضى والعاملين ألقاها الشيخ عبدالعزيز بن داود الفايز».

الجدير بالذكر، أن هذه المبادرة تقام للعام الثاني على التوالي وهي بادرة فريدة من نوعها تقام على مستوى صحة منطقة مكة المكرمة.