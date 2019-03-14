السعودية اليوم / متسابق قيرغيزستاني يشكر أبناء الأمير سلطان لتنظيمهم المسابقة القرآنية



جاكرتا 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

رفع المتسابق عبدالمجيد سلطان بيف من جمهورية قيرغيزستان، الشكر والتقدير لأبناء صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ــ رحمه الله ــ لتنظيمهم مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للقرآن الكريم والسنة النبوية، التي تشرف عليها مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية, مشيدا بجهود القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين.

جاء ذلك في تصريح له خلال مشاركته وتمثيل بلده في المسابقة القرآنية على جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول آسيان والباسفيك، والمقامة حالياً بجمهورية إندونيسيا في دورتها الـ 11 بمشاركة 18 دولة و120 متسابقاً.

وقال "بيف" أن المملكة العربية

وفي نهايته تصريحه رفع الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

13:43ت م

0100



جاكرتا 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسرفع المتسابق عبدالمجيد سلطان بيف من جمهورية قيرغيزستان، الشكر والتقدير لأبناء صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ــ رحمه الله ــ لتنظيمهم مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للقرآن الكريم والسنة النبوية، التي تشرف عليها مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية, مشيدا بجهود القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين.جاء ذلك في تصريح له خلال مشاركته وتمثيل بلده في المسابقة القرآنية على جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول آسيان والباسفيك، والمقامة حالياً بجمهورية إندونيسيا في دورتها الـ 11 بمشاركة 18 دولة و120 متسابقاً.وقال "بيف" أن المملكة العربية السعودية معروفة بخدمتها للإسلام والمسلمين، ونشر كتاب الله الكريم على مستوى العالم, فهي تقيم سنويا هذه المسابقة الغالية على نفوسنا، إضافة إلى ذلك المسابقة الدولية التي تحمل اسم الملك عبدالعزيز ــ طيب الله ثراه ــ وتشرف على تنظيمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, مبينا أنه يتمنى المشاركة فيها وتمثيل بلاده لكونها مسابقة عالمية تنافس عليها النخب من القراء بالعالم.وفي نهايته تصريحه رفع الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ على عنايتهم ورعايتهم لمثل هذه المسابقات القرآنية التي تقوي أواصر الأخوة الإيمانية, كما شكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته وإشرافه لتنظيم المسابقة الدولية.// انتهى //13:43ت م0100

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / متسابق قيرغيزستاني يشكر أبناء الأمير سلطان لتنظيمهم المسابقة القرآنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.