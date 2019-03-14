السعودية اليوم / تفكيك خلية إرهابية في أربع مدن مغربية



الرباط 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

تمكنت السلطات الأمنية المغربية اليوم، من تفكيك خلية إرهابية، موالية لتنظيم داعش الإرهابي، بمدن سيدي بنور والجديدة والمحمدية ومراكش، وذلك في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية المغربية، أن الخلية تتكون من ستة عناصر إرهابية، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، كان على صلة بعناصر نشطة بفرع "داعش" بليبيا، وأن المشتبه بهم، كانوا يسعون للتخطيط لعمليات إرهابية بالمغرب.

وتم التحفظ على المشتبه بهم, تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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13:39ت م

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