

الطائف 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

تنظم الكلية التقنية بمحافظة الطائف الاثنين المقبل، المعرض الإرشادي للكلية، بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد الزهراني.

وأوضح عميد الكلية التقنية المهندس حمد بن محمد القاسم أن المعرض الذي سينفذ على مدى ثلاثة أيام، يقام ضمن اهتمام الكلية لتنفيذ وعقد البرامج الإرشادية التوعوية، مشيراً إلى أن هذا المعرض يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة لتوعية أبنائنا المتدربين في جميع المجالات الصحية والأمنية والفكرية وخدمة المجتمع.

وقال القاسم: يأتي إقامة هذا المعرض لأهمية دور هذه المعارض والمشاركات في استهداف طلاب مدارس التعليم العام، والعمل بكل الطرق على استقطابهم إلى وحدات المؤسسة التدريبية سواء كانت الصناعية أو الكليات التقنية وتوضيح وبناء الصورة الذهنية الايجابية لطلاب مدارس التعليم، كونهم المصدر المغذي للمؤسسة والتركيز على أهمية دور المؤسسة في دعم توجهات الدولة في إنشاء وبناء جيل تقني مميز يواكب ويحقق تطلعات الخطط الوطنية.

// انتهى //

13:34ت م

0094





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "تقني الطائف" ينظم معرضاً إرشادياً الاثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.