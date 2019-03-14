السعودية اليوم / "نزاهة" تعلن أسماء الفائزين والفائزات في مسابقة الرسم التوعوية الثالثة لمدارس التعليم العام



الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" اليوم، نتائج مسابقة الرسم الثالثة لطلاب وطالبات مدارس التعليم العام، التي تنظمها "نزاهة" سنوياً، بالتعاون مع وزارة التعليم بهدف نشر الوعي المعرفي بين الطلاب حول أهمية الأمانة وتعزيز السلوك الإيجابي.

واستقبلت نزاهة 4000 مشاركة، وجرى تحكيمها من قبل المختصين في وزارة التعليم، وبلغ عدد الفائزين 30 طالب وطالبة، بجوائز تصل قيمتها إلى 129 ألف ريال.

وجرى في كل مرحلة تعليمية اختيار 10 فائزين، وذلك بالتساوي لكل فئة "بنين وبنات"، وبجوائز قدرها ستة آلاف ريال لصاحب المركز الأول، وخمسة آلاف ريال المركز الثاني، وأربعة آلاف للمركز الثالث، وثلاثة آلاف للمركز الرابع، وألفي ريال للمركز الخامس.

وحقق المركز الأول في المرحلة الابتدائية للبنين، فارس بن سعد الحماد، من منطقة الرياض، فيما حققت هيا بن ناصر اليوسف، من منطقة الرياض أيضا المركز الأول لفئة البنات بالمرحلة الابتدائية، وفي المرحلة المتوسطة لفئة البنين حقق الطالب يزن بن علي الزهراني، من منطقة مكة المكرمة المركز الأول، وسحر وجدي رزق من منطقة مكة المكرمة المركز الأول لفئة البنات، فيما جاء المركز الأول للمرحلة الثانوية من نصيب راكان ثامر العنزي من المنطقة الشرقية، وسحر أحمد عكيس من منطقة جازان لفئة البنات.

وتأتي هذه المسابقة كأحد البرامج التوعوية والتثقيفية التي تنفذها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بالتعاون مع وزارة التعليم التي تستهدف فيها طلاب التعليم العام والجامعي انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي تؤكد على أهمية توعية المجتمع بكل فئاته ضد الفساد، وتعزيز السلوك الأخلاقي، وتنمية الشعور بالمواطنة، وبأهمية حماية المال العام والمرافق، والممتلكات العامة.

وقدمت نزاهة شكرها لوزارة التعليم ولجميع المشاركين والمشاركات في المسابقة.

يذكر أن نزاهة أطلقت أول أمس، مسابقتها الثانية "أفضل مقطع توعوي" الموجهة لطلاب وطالبات مؤسسات التعليم العالي، والكليات العسكرية، ومؤسسة التعليم التقني والتدريب المهني، التي تهدف إلى تحفيز الطلبة للإسهام في تعزيز قيم النزاهة في المؤسسات التعليمية، وتحقيق أحد أهداف الهيئة المتمثل بنشر الوعي بمخاطر الفساد وأهمية تعزيز قيم النزاهة.

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13:31ت م

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