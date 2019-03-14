السعودية اليوم / الأمير سلطان بن سلمان يتسلّم رخصة مطار الثمامة من وزير النقل



الرياض 7 رجب 1440هـ الموافق 14 مارس 2019م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة

جاء ذلك على هامش فعاليات المعرض السعودي الدولي للطيران، الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء الماضي، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مقر النادي بالثمامة شمال مدينة الرياض.

كما سلّمت الهيئة العامة للطيران المدني، رخصتين تشغيليتين للخدمات الأرضية لشركتي "سكاي برايم" و "وجيت افييشن" بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سلمهما مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لمعايير الطيران ياسر بن منصور المعيوف.

ويغطي ترخيص المطار، الجوانب الفنية لسلامة تشغيل ساحة الطيران ويضمن استيفاءها لمتطلبات المعايير الدولية والمنصوص عليها باللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني (GACARs).

ويأتي تسليم رخص الخدمات الأرضية بما يتوافق مع اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني المتعلقة بالخدمات الأرضيّة للمطارات وتعنى بترخيص جميع شركات مقدمي الخدمات الأرضيّة بمطارات المملكة وفق المعايير الدولية التي تعنى بترخيص جميع مشغلي شركات مزودي الخدمات الأرضيّة بمطارات المملكة وفق المعايير الدولية، وذلك للحاجة الماسة لتنظيم خدمات المناولة الأرضية والترخيص لمزودي ومشغلي الخدمات الأرضية والتفتيش والتدقيق بالمطارات، تحقيقاً لأهداف واستراتيجيات الهيئة لتطوير منظومة العمل في قطاع الطيران المدني، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وبناء مستقبل مزدهر للوطن.

وتعد هذه الأنظمة واللوائح الأولى من نوعها على مستوى العالم، حيث تسهم (GACAR 151 & 68) في انخفاض الحوادث الأرضيّة بمطارات المملكة وفق المعايير الدولية المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني.

// انتهى //

13:19ت م

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الرياض 7 رجب 1440هـ الموافق 14 مارس 2019م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي أمس، رخصة مطار الثمامة، سلمها لسموه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي.جاء ذلك على هامش فعاليات المعرض السعودي الدولي للطيران، الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء الماضي، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مقر النادي بالثمامة شمال مدينة الرياض.كما سلّمت الهيئة العامة للطيران المدني، رخصتين تشغيليتين للخدمات الأرضية لشركتي "سكاي برايم" و "وجيت افييشن" بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سلمهما مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لمعايير الطيران ياسر بن منصور المعيوف.ويغطي ترخيص المطار، الجوانب الفنية لسلامة تشغيل ساحة الطيران ويضمن استيفاءها لمتطلبات المعايير الدولية والمنصوص عليها باللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني (GACARs).ويأتي تسليم رخص الخدمات الأرضية بما يتوافق مع اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني المتعلقة بالخدمات الأرضيّة للمطارات وتعنى بترخيص جميع شركات مقدمي الخدمات الأرضيّة بمطارات المملكة وفق المعايير الدولية التي تعنى بترخيص جميع مشغلي شركات مزودي الخدمات الأرضيّة بمطارات المملكة وفق المعايير الدولية، وذلك للحاجة الماسة لتنظيم خدمات المناولة الأرضية والترخيص لمزودي ومشغلي الخدمات الأرضية والتفتيش والتدقيق بالمطارات، تحقيقاً لأهداف واستراتيجيات الهيئة لتطوير منظومة العمل في قطاع الطيران المدني، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وبناء مستقبل مزدهر للوطن.وتعد هذه الأنظمة واللوائح الأولى من نوعها على مستوى العالم، حيث تسهم (GACAR 151 & 68) في انخفاض الحوادث الأرضيّة بمطارات المملكة وفق المعايير الدولية المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني.// انتهى //13:19ت م0086

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