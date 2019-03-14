السعودية اليوم / المركز الوطني للقياس يختتم التدريب العملي "مهارات المستشار القانوني" بجدة



جدة 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

اختتم المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، بالتعاون مع جامعة جدة أمس، التدريب العملي "مهارات المستشار القانوني"، بمشاركة وحضور 800 متدرب ومتدربة، وذلك بجامعة جدة.

ويستهدف التدريب العملي الذي قدم مجانًا ضمن مسؤولية المركز المجتمعية، المتخصصين والمتخصصات في المجال القانوني، إذ تهدف إلى تعريف الحضور بمفهوم الاستشارة، وأركان العقد الاستشاري، وأنواع عقود الاستشارات القانونية، وكيفية بناء وتصميم الاستشارة القانونية، وختم بمجموعة من التوصيات في مجال الاستشارات القانونية.

يأتي هذا التدريب العملي امتدادًا لبرنامج المسؤولية المجتمعية الذي يقدمه المركز الوطني للقياس، الذي يسهم في تطوير القدرات والمهارات، ويساهم في تطوير التعليم والمجتمع، ويمكن متابعة جميع التدريبات العملية التي تُطرح من خلال حسابات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال بوابة المركز الإلكترونية: www.qiyas.org .

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13:16ت م

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