السعودية اليوم / سقوط طائرة عسكرية ومصرع قائدها في غرب الجزائر



الجزائر 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

أعلن بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم عن سقوط طائرة تدريب عسكرية من نوع "أل -39" خلال تمارين الطيران الليلة الماضية بالقاعدة الجوية بمدينة "طفراوي" بمحافظة وهران في غرب الجزائر.

وأضاف البيان أن قائد الطائرة التابعة للمدرسة العليا للطيران بطفراوي، لقي حتفه في الحادث.

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13:08ت م

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