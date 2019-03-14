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إحباط تهريب نصف طن حشيش بنجران

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أحبط رجال حرس الحدود بمنطقة نجران من محاولة تهريب ما يقارب نصف طن من الحشيش المخدر عبر مسؤوليات قطاع شرورة .

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني أنه تم رصد سيارة أثناء محاولة قائدها تجاوز الحدود ، وبالتعامل معهم بما يقتضيه الموقف تمت السيطرة عليها ، والقبض على قائدها ومرافقه، وضبط (420) كيلوجراماً من الحشيش المخدر بحوزتهما, وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما .

وأكد المقدم القريني بأن رجال حرس الحدود يعملون بعزيمة عالية لحماية حدود الوطن من كل ما يستهدف أمنه ومقدراته، والتصدي لكافة محاولات التهريب والتسلل عبر الحدود .


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