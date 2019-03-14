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وزير النقل يبحث مع محافظ حفر الباطن منظومة المشاريع

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التقى وزير النقل د. نبيل بن محمد العامودي، بمكتبه أمس، صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، حيث تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها منظومة النقل لسكان المحافظة، وذلك بحضور نائب الوزير لشؤون الطرق م. بدر بن عبدالله الدلامي، ووكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات م. ياسر الداود، ومساعد الرئيس للمشاريع في هيئة الطيران المدني المهندس فارس العوفي.

وتطرق الاجتماع لخدمات مطار القيصومة ومدى إمكانية زيادة عدد الرحلات الداخلية بما يخدم أهالي المحافظة، وربط المنطقة بمحيطها الإقليمي وتسهيل تنقلات السكان، إلى جانب ذلك تم مناقشة مشروع الطريق الدائري بالمحافظة، وخطط الوزارة الخاصة بالارتقاء بمستوى الطرق ورفع مستوى السلامة عليها تماشيا مع مبادرة تخفيض وفيات الحوادث على الطرق.

إلى جانب ذلك، تم بحث مدى إمكانية إنشاء منطقة لوجستية في حفر الباطن تكون جاذبة للاستثمارات ويمارس فيها عدد من الأنشطة، بما يتوافق مع رؤية 2030


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