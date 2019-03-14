شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع محافظ حفر الباطن منظومة المشاريع والان نبدء بالتفاصيل
وتطرق الاجتماع لخدمات مطار القيصومة ومدى إمكانية زيادة عدد الرحلات الداخلية بما يخدم أهالي المحافظة، وربط المنطقة بمحيطها الإقليمي وتسهيل تنقلات السكان، إلى جانب ذلك تم مناقشة مشروع الطريق الدائري بالمحافظة، وخطط الوزارة الخاصة بالارتقاء بمستوى الطرق ورفع مستوى السلامة عليها تماشيا مع مبادرة تخفيض وفيات الحوادث على الطرق.
إلى جانب ذلك، تم بحث مدى إمكانية إنشاء منطقة لوجستية في حفر الباطن تكون جاذبة للاستثمارات ويمارس فيها عدد من الأنشطة، بما يتوافق مع رؤية 2030
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