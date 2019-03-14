الان تتابع حساب المواطن⁩ يستقبل طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 16 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 44 دقيقة - 12:43 م, 14 مارس 2019 م التعليقات: 0 عبر البوابة الإلكترونية الرياض - الخليج 365: أعلن حساب المواطن، البدء⁩ في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 16، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط : ⁦http://ca.gov.sa

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