شكرا لقرائتكم خبر عن الخرج: القصاص من قاتل الدوسري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 ( الرياض)

نفذ في الرياض حكم القتل قصاصاً في نايف بن عساف بن عساف الدوسري - سعودي الجنسية لإقدامه على قتل المواطن هادف ابن فرحان بن فهد الدوسري وذلك بإطلاق النار عليه بسبب خلاف بينهما.

وأوضح بيان أصدرته وزارة الداخلية أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً ونفذ القصاص اليوم بمحافظة الخرج.