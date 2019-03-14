“سارع هنا ” نتائج النقل الداخلي في نظام نور |رابط نتائج النقل الخارجي noor.moe.gov ومعرفة نتائج نظام...

لكل مواطني السعودية، يمكنكم خلال الساعات القادمة التعرف على نتائج النقل الخارجي ، 1440 في المملكة السعودية عن طريق نظام نور من هنا ، وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم عن موعد ظهور نتائج النقل الخارجي خلال شهر مارس ، ويمكنكم معرفة نتيجة النقل الخارجي 1440 في السعودية، من خلال موقع نظام نور الإلكتروني في التعرف على نتائج النقل الخارجي 2019 من قبل وزارة التعليم السعودي .

كما تمني المعلمون والمعلمات بالمملكة السعودية، أن يكون اليوم الخميس ، يكون موعد إعلان حركة النقل الخارجي، و هو يوم السعد بالنسبة لهم، لأنه يحقق رغباتهم في النقل، خاصةً وأن كان الأمر أنهكهم نفسياً وجسدياً ومادياً، وهم يريدون أن ينالوا الاستقرار في حياتهم المقبلة وتعويض سنين الإنتظار ، كما يمكنكم متابعة العد التنازلي لإعلان نتيجة حركة النقل الخارجي 1440 من هنا .

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، قد كشف قبل عدة أيام عن بعض إحصاءات حركة النقل الخارجي 1440 هـجرية حسب سنة التقديم، حيث بلغت نسبة من سنة تقديمهم عام 1430 0.8%، وعام 1431 تبلغ 2.4%، كما تبين أنه بمراجعة رغباتهم اتضح أن أكثرهم له رغبة وحيدة أو رغبات على قطاعات متجاورة لا يوجد فيها احتياج للتخصص.

كما قال العصيمي أن نسبة المتقدمين والمتقدمات للحركة من سنة تقديمهم عام 1437 تبلغ 14%، وعام 1438 تبلغ 18%، وعام 1439 تبلغ 27% كأعلى نسبة تقديم من إجمالي المتقدمين والمتقدمات.

وقد أفاد بأن نحو 59% من المتقدمين والمتقدمات، كانت نسبة تقديمهم في آخر ثلاث سنوات، بينما نسبة تقديم باقي المتقدمين وصلت 38% لباقي الأعوام، بالإضافة إلى أن نسبة من دخل الحركة وخدمتهم 20 عاماً فأكثر 1.3 من إجمالي المتقدمين والمتقدمات.