رابط الاستعلام عن حركة النقل الخارجي 1440 عبر نظام نور الإلكتروني

ينتظر في الوقت الحالي الآلاف من المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية، إعلان نتائج حركة النقل الخارجي 1440، والتي من المقرر أن يتم الكشف عنها في الساعات القليلة المقبلة، حيث إن وزارة التعليم أتاحت الاستعلام عن نتائج الحركة من خلال موقع نظام نور عبر الرابط التالي (هنا).

وحسبما كشفت وزارة التربية والتعليم من خلال العد التنازلي الذي قدمته لكافة المعلمين والمعلمات، أنه تبقى ما يقرب من 3 ساعات كاملة من أجل الكشف عن نتائج الحركة في العام الحالي.

وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، في بيان رسمي قبل وقت قصير، عن إحصاءات حركة النقل الخارجي 1440 هجرية، حيث وصلت نسبة المتقدمين عام 1430 0.8%، وعام 1431 تبلغ 2.4%، كما أوضح أنه عقب مراجعة رغباتهم اتضح أنهم يمتلكون رغبة وحيدة أو عدد من الرغبات في القطاعات المتجاورة التي لا يوجد فيها احتياج للتخصص.

تفاصيل حركة النقل الخارجي 1440

كما أكد العصيمي في بيانه الرسمي، على أن نسبة المتقدمين والمتقدمات للحركة، بلغت في عام 1437 هجرية 14% من المعلمين، بينما بلغت في عام 1438 تبلغ 18%، وعام 1439 تبلغ 27% كأعلى نسبة تقديم من إجمالي المتقدمين والمتقدمات.