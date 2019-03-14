السعودية اليوم / تعليم سراة عبيدة يطبق الدوام الصيفي الأحد القادم



ظهران الجنوب 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

تبدأ إدارة التعليم بسراة عبيدة الأحد القادم، بتطبيق الدوام الصيفي في جميع مدارس التعليم العام والتعليم للبنين والبنات بقطاعي التعليم.

وأكدت الإدارة على قادة وقائدات المدارس ورياض الأطفال، باعتماد الدوام الصيفي خلال الفترة المحددة، داعية أولياء أمور الطلاب والطالبات بالحرص على توجيه أبنائهم بالالتزام بالمواعيد، مبينة أن موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 6.45، وبدء الحصة الأولى عند الساعة 7.00 صباحاً.

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12:54ت م

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