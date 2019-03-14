السعودية اليوم / طلاب تعليم وادي الدواسر يتعرفون على مبادرة "ريادي"



وادي الدواسر 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

اختتم النشاط الطلابي في إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر اليوم، الدورة التثقيفية التي عقدها لطلاب المرحلة الثانوية بالمحافظة للتعريف بمبادرة "ريادي"، التي تهتم بالتثقيف بريادة الأعمال والاستثمار في سياق سعي وزارة التعليم لتجويد مخرجات التعليم لتتواكب مع رؤية المملكة الوطنية الطموحة 2030.

وتناولت الدورة التعريف بالمبادرة التي تُركز على الاقتصاد المزدهر؛ من خلال توفير الفرص للجميع عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتنمية الفرص لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة كرافد مهم وحيوي للاقتصاد؛ لتكوين منظومة استراتيجية متكاملة لتثقيف النشء بمهارات سوق العمل، وتحفيزهم على الدخول في عالم ريادة الأعمال في المستقبل.

وتضمنت الدورة محاكاة الطلاب المشاركين لرجال الأعمال لكي يصلوا إلى مرحلة أن يكون لهم منجز افتراضي على مواقع الإنترنت وممارسة حقيقية داخل المدرسة، من خلال مشروعات المتجر الافتراضي "ريادي" وقناة "ريادي"، كداعم للطلبة كي يستطيعوا أن يبنوا لهم ثقافة ريادية جيدة، ومن زاوية أخرى مهمة جداً.

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12:53ت م

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