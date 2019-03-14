السعودية اليوم / الأمير مشعل بن ماجد يستقبل الفائزين من جمعية "خيركم" بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم على مستوى المملكة



جدة 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة بمكتبه اليوم, الفائزين من طلاب وطالبات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة "خيركم" بفروع مسابقة جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده الحادية والعشرين لهذا العام 1440هـ بحضور رئيس الجمعية المهندس عبد العزيز حنفي.

ورحب سموه بالحضور، مشيرًا إلى أن محافظة جدة تدعم أبناء الجمعية منذ تأسيسها, وعدَّ ما تحققه أنموذجًا مشرفًا.

وأكد سموه أن ذلك يأتي بفضل الله ثم بالدعم الذي يجده أهل القرآن وخاصته من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وما مسمى المسابقة إلا نهج ولاة أمر هذه البلاد المباركة, مباركًا للفائزين هذا الإنجاز, سائلًا المولى - عز وجل - أن يجازيهم ووالديهم ومعلميهم خيرَ الجزاء.

من جانبه ثمّن المهندس حنفي التفاتة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة غير المستغربة والاحتفاء بالفائزين والفائزات وتكريمهم عادًّا ذلك حافزًا لأبنائها في ظل ما يجدونه في كل مرة من مباركة وتفاعل من سموه لكافة مناشط الجمعية.

والفائزون هم : عبد الرحمن عبد الله بالبيد، حذيفة عبد الله باحداد، سارة علي بابعير، ريم ماهر المدني.

الجدير ذكره أن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة "خيركم" تأسست عام 1396هـ وحظيت بدعم ورعاية خاصة من الأمير مشعل بن ماجد وتعد أفضل جمعية تحفيظ قرآن كريم على مستوى العالم وحاصلة على الآيزو كما أنها أول جمعية تبرز باستخدام التقنية حيث نالت جائزة التميز الرقمي عام 2011م كما تعمل ببطاقة الأداء المتميز وتتمحور رسالتها عبر ربط فئات المجتمع بالقرآن الكريم وتشجيع الإبداع والمبادرات وتوفير بيئة تربوية جاذبة كما أنها تضع شعارات الأمانة والمصداقية والتمكين والإتقان والريادة منطلقًا لتحقيق أهدافها.

// انتهى //

12:51ت م

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