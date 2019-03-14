السعودية اليوم / تعليم صبيا يحقق المركز الأول في مسابقة "يوم البيئة الإقليمي 2018"



صبيا 07 رجب 1440 هـ الموافق14 مارس 2019 م واس

فازت الطالبة رغد بنت خالد جريبي من ثانوية صبيا الأولى بالمركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة يوم البيئة الإقليمي 2018.

وبهذه المناسبة، هنأ مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، الطالبة وأسرتها على هذا الإنجاز، مشيداً بمتابعة معلماتها وقسم نشاط الطالبات بالإدارة، راجياً للطالبة مزيداً من الإبداع.

يذكر أن مسابقة "يوم البيئة الإقليمي" عبارة عن معرض للرسوم والمقالات البيئية في مجالي "الرسوم البيئية, والمقالة العلمية"، وترفع أعمال المشاركات للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي بدورها تحدد خمسة عشر لوحة من عشر مقالات للمشاركة بالمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية, وتستهدف الطلاب و الطالبات من مختلف المراحل في التعليم العام، ويحصل الفائز أو الفائزة بالمركز الأول على جوائز ماليه تسلم للمدرسة.

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12:51ت م

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