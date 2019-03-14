 تقرير / 6200 شابة وفتاة يعبرون كل صباح طريق الطموح في جازان / إضافة أولى واخيرة

جيزان 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسإعداد : عثمان حنكيش تصوير : حسين رقوانييعبر 6200 شاب وفتاة كل صباح طريق الطموح الذي يشق مختلف محافظات منطقة جازان للوصول إلى وحدات التدريب التقني والمهني التي تُشرع أبوابها وقاعاتها التدريبية وورش العمل لتحتضن الكوادر الوطنية الشابة في تخصصات تقنية ذات جودة تدريبية عالية تواكب احتياجات سوق العمل وتسهم في رفعة الوطن في مجالات تتسق مع أهداف رؤية المملكة 2030.وأتاح تنوع التخصصات التقنية فرصًا عدة أمام شباب المنطقة في اختيار التخصص المناسب الذي يتفق مع الميول ويواكب احتياجات العمل المستقبلية، حيث تتنوع تلك التخصصات لتشمل التقنية الميكانيكية والمحركات والمركبات وتقنية الغذاء والبيئة والحاسب الآلي والتقنية الكهربائية والتقنية الإدارية ، إلى جانب التقنية المدنية والمعمارية وقسم الإلكترونيات وقسم المحاسبة ، وميكانيكا السيارات والتقنية الالكترونية ، والكهرباء الصناعية والتبريد والتكييف والتمديدات الصحية وتشغيل آلات الانتاج والإنشاءات المعدنية والبرمجيات ، فضلا عن تصميم الأزياء وتقنية التجميل .وتشهد محافظات منطقة جازان انتشارًا لوحدات التدريب التقني والمهني ، التي تشمل الكلية التقنية بجازان وفروعها في أبوعريش والعارضة والداير وفرسان ، وكذلك الكلية التقنية في صامطة والكلية التقنية في الدرب والكلية التقنية للبنات بجازان ، إلى جانب المعاهد الثانوية الصناعية في جازان وصبيا والعيدابي وصامطة .وفي ذلك السياق أكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان المهندس فوزي بن أحمد رضوان في حديث لوكالة الأنباء السعودية أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة تسعى لزيادة الطاقة الاستيعابية بالوحدات التدريبية وزيادة أعداد القبول ، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد حاليًا توسعًا في افتتاح الكليات التقنية وتنوع التخصصات .وبين أن المشروعات التقنية الجاري العمل على إنشائها بمنطقة جازان تشمل مجمعًا تقنيًا في صبيا يضم كلية تقنية للبنين وللبنات ، وكلية للعمارة والتشييد إلى جانب فندق ونادٍ صحي حيث سيتم تشغيله من أحد الشركاء ، وذلك امتدادًا للمعهد العالي للسياحة والضيافة ، ليكون فندقًا تدريبيًا.ويأتي ذلك إلى جانب الكلية التقنية للبنات في الشواجرة وفي صامطة ، وكذلك الكلية التقنية للبنين في بيش وأبوعريش ، متطرقًا إلى المشروعات المستقبلية التي يتم التخطيط والإعداد لها ، بإنشاء وحدات تدريبية في الموسّم وضمد والريث وهروب .// يتبع //12:50ت م0074

تقرير / 6200 شابة وفتاة يعبرون كل صباح طريق الطموح في جازان / إضافة أولى واخيرة

وأكد المهندس رضوان حرص الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة على إشراك القطاع الخاص في المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بجازان ، حيث يعمل المجلس على تحديد التخصصات المطلوبة لتكون متنوعة ومواكبة لسوق العمل .

وبين أن جميع الوحدات التدريبية بجازان تضم مكتب تنسيق وظيفي لمساعدة الخريجين ، إلى جانب المبادرة التي تم إطلاقها " فرصة عمل لكل خريج " والتي يجري العمل خلالها على حصر أعداد الخريجين ليتم إيجاد فرص وظيفية لهم سواء في القطاع العام أو الخاص ، أو تمكين الخريج من فرصة ممارسة الأعمال الحرة ، مشيرا إلى أن 400 متدرب تقريبًا ، يلتحقون سنويًا بوظائف وهم في مقاعد التدريب بمختلف الوحدات التدريبية بجازان.

ولفت النظر إلى الشراكات الاستراتيجية في المنطقة مع شركة أرامكو ومعهد الكهرباء والمعهد العالي للسياحة والضيافة ، حيث تقوم تلك الشراكات على فكرة " توظيف مبتدئ بالتدريب " فبمجرد التحاق المتدرب بالوحدة التدريبية يعتبر موظفـًا في الشركة .

وكشف مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان عن استعدادهم الحالي لتنظيم ملتقى التوظيف التقني في نهاية شهر رجب الحالي ، حيث يجري العمل لتوفير أكبر عدد من الفرص الوظيفية لخريجي العام الحالي وخريجي الأعوام الثلاثة الماضية .

وأشار إلى أهمية البرنامج التدريبي " اتقن " الذي يتم توجيهه لمختلف فئات المجتمع للاستفادة من الوحدات التدريبية من خلال دورات متخصصة في المهارات الأساسية لميكانيكا السيارات والكهرباء وغيرها ، إلى جانب برنامج التوجيه والإرشاد الذي يتم من خلاله ربط مدارس التعليم العام بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية من خلال زيارات متبادلة لتعريف طلاب التعليم العام بوحدات التدريب التقني والمهني .

وأفاد المهندس رضوان أنه سيتم قريبًا تدشين تطبيق الجوال " دوتي " في منطقة جازان ، والذي يتم من خلاله البحث عن أقرب فني لإصلاح أعطال السباكة والكهرباء داخل المنازل ، حيث سيضم التطبيق فنيين سعوديين خاضعين للتدريب وحائزين على رخصة الانضمام للتطبيق سواء من خريجي وحدات التدريب التقني والمهني أو من الفنيين السعوديين المؤهلين .

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