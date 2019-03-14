السعودية اليوم / تقنية البنات بالأحساء تختتم ورشها الاثرائية لاسبوع المهنة



الأحساء 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

اختتمت الكلية التقنية للبنات بمحافظة الأحساء اليوم، الورش التابعة للأسبوع العالمي للمهنة 2019م، بمعدل 7 ورش تطويرية بالتعاون مع برنامج طاقات وبعض مدربات الكلية، بهدف تطوير خريجات الكلية وتأهيلهن بما يتطلب سوق العمل.

وأوضحت منسقة التوظيف بالكلية هدى النعيم، أن عدد المستفيدات من هذه الورش بلغ 400 خريجة ومتدربة، بهدف تحقيق تطلعاتهن الوظيفية واستثمار مهاراتهن للوصول إلى التميز الوظيفي، متمنية لجميع خريجات الكلية المزيد من التوفيق والنجاح.

يذكر أن الورش انطلقت يوم الأحد الماضي, بورشة تطويرية بعنوان "متطلبات سوق العمل"، تلاها يوم الاثنين ورشة "الثقافة العُمًالية"، والثلاثاء ورشة بعنوان "ماذا احتاج كمطوره في 2019"، كما قدم مدربات الكلية يوم الاربعاء ورش "تصميم المكتب "تعرفي معنا ماهي الضريبة المضافة"، واختتمت الفعاليات اليوم، بأركان "هنا بدايتي" استهدفت الربط الافقي بين تخصصي المحاسبة والتسويق.

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12:50ت م

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