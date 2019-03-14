السعودية اليوم / صندوق تنمية الموارد البشرية يطلع زوار فعاليات اليوم العالمي للكلى على برنامج دعم أجر أيام غسيل الكلى للعاملين السعوديين في القطاع الخاص



الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

شارك صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" اليوم، بجناح ضمن فعاليات اليوم العالمي للكلى تحت شعار "صحة الكلى لكل شخص في كل مكان"، وذلك في مركز الملك سلمان لأمراض الكلى بالرياض.

وأطلع الزوار والضيوف، على برامج الدعم والمبادرات التي يقدمها "هدف"، التي جاء من بينها برنامج دعم أجر أيام غسيل الكلى، الذي يقوم على تعويض المنشآت في القطاع الخاص بأجور الأيام التي يحتاجها الموظف لغسيل الكلى، فضلا عن أحقية الموظف في الاستفادة من الدعم وإن كان مدعومًا ضمن برامج أخرى.

وقدم القائمون على الجناح، شرحاً أمام الزوار عن آليات وطريقة التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم، وذلك من خلال الرابط التالي https://hrdf.org.sa/Program/145، كما استعموا إلى أهداف البرنامج التي تتجسد في مساعدة مرضى الفشل الكلوي للاستمرار في أعمالهم بما يضمن لهم تحقيق الاستقرار الوظيفي.

ويشمل برنامج دعم أجر أيام غسيل الكلى السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص. ويهدف البرنامج إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف مرضى الفشل الكلوي واستمرارهم في العمل، في حين يعد البرنامج نوعاً من أنواع المشاركة والمسؤولية الاجتماعية التي يقدمها الصندوق لمرضى الفشل الكلوي من موظفي القطاع الخاص من خلال تحمل أجر أيام غسيل الكلى التي يأخذها الموظف وباعتبارها إجازة مدفوعة الأجر.

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12:46ت م

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