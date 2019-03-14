السعودية اليوم / انعقاد ندوة دولية عن مكافحة العمى خلال اجتماع طب العيون السعودي



الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

تعقد الندوة الدولية لمكافحة العمى مساء اليوم ضمن جلسات اجتماع طب العيون السعودي 2019 الذي سيعقد في فندق الفيصلية بمدينة الرياض، وتتضمن محاضرات علمية يقدمها خبراء دوليون منهم البروفيسور جون كيمبين من الولايات المتحدة الأمريكية.

أوضح ذلك رئيس لجنة مكافحة العمى وعضو مجلس إدارة الجمعية ومنسق الندوة الدكتور معن بن عبد الله البري، مبينًا أن الندوة تعقد بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع)، وسيقدم البروفيسور جون كيمبين المحاضرة الرئيسة والخاصة بـ «درع سمو الأمير عبد العزيز بن أحمد لمكافحة العمى» ويتناول فيها التعريف بثقل وحجم المعاناة العالمية التي تنشأ بسبب حدوث الإعاقات البصرية الناتجة عن الاصابة بمرض التهاب الطبقة العنبية ".

وقال إنه سيتحدث خلال الندوة الدكتور محمد بن علي الشمراني استشاري طب عيون الأطفال والحول والتھابات عنبية العين بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ورئيس قسم طب عيون الأطفال بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون سابقا، حيث سيتناول موضوع "إحصائيات حديثة حول التھابات عنبية العين في المملكة العربية

وأضاف أنه سيشارك في الندوة البروفيسور آمود جوبتا من الهند، وهو أستاذ وعميد معهد العلوم الطبية والأبحاث سابقًا في ولاية شانديجارا بالهند، وترأس قسم العيون لسنوات طويلة وله فضل إنشاء مركز العيون المتقدم في شانديجارا وهو من أشهر من خدموا أبحاث العيون الإكلينيكية في تخصص الشبكية وأمراض العنبية، فيما يقدم البروفيسور جوبتا بالندوة محاضرة عن "إحصاءات عن الإعاقة البصرية الناشئة عن مرض الدرن على مستوى العالم" ويعقبها محاضرة يقدمها الأستاذ الدكتور عبدالله الفواز رئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود، وموضوعها عن أسباب الإعاقة البصرية الناتجة عن مرض التهاب الطبقة العنبية، ثم يتحدث الدكتور حسن الذيبي استشاري أول طب العيون والشبكية ورئيس مجموعة الشبكية السعودية عن "الإعاقة البصرية بسبب ترشح الشبكية نتيجة لمضاعفات التهابات الطبقة العنبية".

ومن جهة أخرى سيتطرق الدكتور معن البري إلى مرض التهاب (الطبقة العنبية) أحد الالتهابات المناعيَّة المنتشرة في معظم دول العالم ومن الأمراض المعضلة بسبب صعوبة تشخيصها ومعالجتها، إضافة إلى مناقشة خطر التأخر في تحويل المريض للطبيب المتخصص والتأخر بالتالي في إعطاء المريض العلاج المناسب في وقته الحاسم، ويتسبب عن كل ذلك حدوث إعاقة بصرية دائمة وغير قابلة للاسترجاع في معظم تلك الحالات.

وأفاد الدكتور البري أن هذه الندوة تأتي ضمن البرنامج العلمي لـ "اجتماع طب العيون السعودي 2019"، لإلقاء الضوء على طبيعة هذا المرض بصفة خاصة وعن أسباب الإعاقة البصرية بصفة عامة، وكذلك لاستعراض الخبرات العالمية من الخبراء الدوليين والأساتذة السعوديين المتخصصين المشاركين بالندوة، لمعرفة مرئياتهم ونتائج أبحاثهم حول مسببات الإعاقة البصرية وأفضل سبل التعامل معها ومكافحتها والتقليل من الآثار والمضاعفات الناجمة عنها.

// انتهى //

12:27ت م

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الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واستعقد الندوة الدولية لمكافحة العمى مساء اليوم ضمن جلسات اجتماع طب العيون السعودي 2019 الذي سيعقد في فندق الفيصلية بمدينة الرياض، وتتضمن محاضرات علمية يقدمها خبراء دوليون منهم البروفيسور جون كيمبين من الولايات المتحدة الأمريكية.أوضح ذلك رئيس لجنة مكافحة العمى وعضو مجلس إدارة الجمعية ومنسق الندوة الدكتور معن بن عبد الله البري، مبينًا أن الندوة تعقد بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع)، وسيقدم البروفيسور جون كيمبين المحاضرة الرئيسة والخاصة بـ «درع سمو الأمير عبد العزيز بن أحمد لمكافحة العمى» ويتناول فيها التعريف بثقل وحجم المعاناة العالمية التي تنشأ بسبب حدوث الإعاقات البصرية الناتجة عن الاصابة بمرض التهاب الطبقة العنبية ".وقال إنه سيتحدث خلال الندوة الدكتور محمد بن علي الشمراني استشاري طب عيون الأطفال والحول والتھابات عنبية العين بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ورئيس قسم طب عيون الأطفال بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون سابقا، حيث سيتناول موضوع "إحصائيات حديثة حول التھابات عنبية العين في المملكة العربية السعودية ، توزيعھا الديموغرافي والمسببات".وأضاف أنه سيشارك في الندوة البروفيسور آمود جوبتا من الهند، وهو أستاذ وعميد معهد العلوم الطبية والأبحاث سابقًا في ولاية شانديجارا بالهند، وترأس قسم العيون لسنوات طويلة وله فضل إنشاء مركز العيون المتقدم في شانديجارا وهو من أشهر من خدموا أبحاث العيون الإكلينيكية في تخصص الشبكية وأمراض العنبية، فيما يقدم البروفيسور جوبتا بالندوة محاضرة عن "إحصاءات عن الإعاقة البصرية الناشئة عن مرض الدرن على مستوى العالم" ويعقبها محاضرة يقدمها الأستاذ الدكتور عبدالله الفواز رئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود، وموضوعها عن أسباب الإعاقة البصرية الناتجة عن مرض التهاب الطبقة العنبية، ثم يتحدث الدكتور حسن الذيبي استشاري أول طب العيون والشبكية ورئيس مجموعة الشبكية السعودية عن "الإعاقة البصرية بسبب ترشح الشبكية نتيجة لمضاعفات التهابات الطبقة العنبية".ومن جهة أخرى سيتطرق الدكتور معن البري إلى مرض التهاب (الطبقة العنبية) أحد الالتهابات المناعيَّة المنتشرة في معظم دول العالم ومن الأمراض المعضلة بسبب صعوبة تشخيصها ومعالجتها، إضافة إلى مناقشة خطر التأخر في تحويل المريض للطبيب المتخصص والتأخر بالتالي في إعطاء المريض العلاج المناسب في وقته الحاسم، ويتسبب عن كل ذلك حدوث إعاقة بصرية دائمة وغير قابلة للاسترجاع في معظم تلك الحالات.وأفاد الدكتور البري أن هذه الندوة تأتي ضمن البرنامج العلمي لـ "اجتماع طب العيون السعودي 2019"، لإلقاء الضوء على طبيعة هذا المرض بصفة خاصة وعن أسباب الإعاقة البصرية بصفة عامة، وكذلك لاستعراض الخبرات العالمية من الخبراء الدوليين والأساتذة السعوديين المتخصصين المشاركين بالندوة، لمعرفة مرئياتهم ونتائج أبحاثهم حول مسببات الإعاقة البصرية وأفضل سبل التعامل معها ومكافحتها والتقليل من الآثار والمضاعفات الناجمة عنها.// انتهى //12:27ت م0070

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