السعودية اليوم / خبراء عرب يبحثون آليات العمل المشترك لحماية المستهلك



القاهرة 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

يختتم اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة الاجتماع السادس لفريق الخبراء والمختصين بحماية المستهلك في الدول العربية بمشاركة رؤساء وممثلي الأجهزة العربية لحماية المستهلك.

ويهدف الاجتماع الذي أقيم على مدى يومين إلى دراسة آليات العمل العربي المشترك لتحقيق إستراتيجية عربية متكاملة في مجال حماية المستهلك باعتبار ذلك أحد أهم متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وبدأت مراسم الاجتماع بانتخاب رئيس جديد للفريق العربي لحماية المستهلك حيث انتخبت بالإجماع رئيس جهاز حماية المستهلك المصري اللواء الدكتور راضى عبد المعطي رئيساً للفريق، وألقى كلمه عبّر فيها عن شكره لثقتهم في دعم جمهورية مصر العربية لرئاسة الفريق العربي لحماية المستهلك، مؤكدًا اهتمام بلاده بأهمية التعاون العربي في كافة المجالات من خلال آليات تلبي طموحات الشعوب العربية.

وأشار إلى اهتمام مصر بمنظومة حماية المستهلك وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون الجديد لحماية المستهلك 181 لسنة 2018 ومتابعته لمنظومة ضبط الأسواق وحماية وصون حقوق المستهلكين بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.

ومثل المملكة العربية

//انتهى//

12:22ت م

0069



القاهرة 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسيختتم اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة الاجتماع السادس لفريق الخبراء والمختصين بحماية المستهلك في الدول العربية بمشاركة رؤساء وممثلي الأجهزة العربية لحماية المستهلك.ويهدف الاجتماع الذي أقيم على مدى يومين إلى دراسة آليات العمل العربي المشترك لتحقيق إستراتيجية عربية متكاملة في مجال حماية المستهلك باعتبار ذلك أحد أهم متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.وبدأت مراسم الاجتماع بانتخاب رئيس جديد للفريق العربي لحماية المستهلك حيث انتخبت بالإجماع رئيس جهاز حماية المستهلك المصري اللواء الدكتور راضى عبد المعطي رئيساً للفريق، وألقى كلمه عبّر فيها عن شكره لثقتهم في دعم جمهورية مصر العربية لرئاسة الفريق العربي لحماية المستهلك، مؤكدًا اهتمام بلاده بأهمية التعاون العربي في كافة المجالات من خلال آليات تلبي طموحات الشعوب العربية.وأشار إلى اهتمام مصر بمنظومة حماية المستهلك وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون الجديد لحماية المستهلك 181 لسنة 2018 ومتابعته لمنظومة ضبط الأسواق وحماية وصون حقوق المستهلكين بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.ومثل المملكة العربية السعودية في الاجتماع الملحق التجاري بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية أنور بن عايض بن حصوصه.//انتهى//12:22ت م0069

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