السعودية اليوم / أمير الجوف يستقبل الأمين العام للمجلس التنسيقي للجهات الخيرية بالمنطقة



سكاكا 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم, الأمين العام للمجلس التنسيقي للجهات الخيرية بالمنطقة سعدون بن أحمد الوشيح، وعدد من أعضاء أمانة المجلس.

واستعرض سموه أعمال وأنشطة الجمعيات ودور المجلس التنسيقي في ذلك، حيث يوجد في المنطقة 34 جهة خيرية وتطوعية تقدم خدماتها لمستفيدها ويعمل بها 400 موظف، مبيناً أن الجمعيات الخيرية تتلقى الدعم من 70 جهة داعمة، بالإضافة إلى مواردها المالية واستثماراتها .

وأكد الأمير فيصل بن نواف ضرورة مواكبة عمل الجمعيات بالمنطقة لرؤية المملكة 2030 ودعم التحول نحو الانتاج وعدم الاكتفاء بالرعوية التي كانت سائدة في أعمال الجمعيات الخيرية، مثمناً سموه الدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات الخيرية، وكل أعمال الخير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين "حفظهم الله" .

وأعرب الوشيح عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه ومتابعته لأعمال الجهات الخيرية بالمنطقة، داعياً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته .

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12:10ت م

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