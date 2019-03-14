السعودية اليوم / مجلس الشورى يقيم حفل عشاء لعدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة



الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

أقامت لجنة الصداقة البرلمانية الثانية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور غازي بن فيصل بن زقر أمس، حفل عشاء لعدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة، وهم سفير المملكة المتحدة، وسفير جمهورية إيرلندا، وسفير جمهورية نيجيريا، وسفير جمهورية غانا، وسفير جمهورية غامبيا، وسفير جمهورية ليبيريا، وسفير جمهورية سيراليون، وسفير جمهورية النيجر، وسفير جمهورية بنين، وذلك بمقر المجلس بالرياض.

ورحب رئيس اللجنة الدكتور غازي بن فيصل بن زقر بضيوف المجلس من السفراء المعتمدين لدى المملكة، مشيرًا إلى أن لجنة الصداقة البرلمانية الثانية سعت لإقامة هذا الحفل لمد جسور التواصل وتفعيل عملها وتعزيزًا للدبلوماسية البرلمانية.

وجرى خلال الحفل بحثت عدة موضوعات ذات اهتمام مشترك.

حضر حفل العشاء عدد من أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الثانية في مجلس الشورى.

يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية تعد أسلوبًا من أساليب الاتصال البرلماني، حيث إنها تسهم بفاعلية في تعزيز العلاقات مع مختلف البرلمانات، كما أنها تمد جسور وطيدة للتعاون والتباحث حول القضايا والمستجدات المشتركة وإيجاد قناة تحاور وتفاهم برلمانية، وذلك بهدف تعزيز روابط الصداقة والتعريف بدور المملكة في جميع المجالات.

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12:06ت م

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