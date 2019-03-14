

نجران 07 رجب 1440 هـ الموافق14 مارس 2019 م واس

ناقش مدير عام التعليم بمنطقة نجران, الدكتور محسن بن علي الحكمي أمس، بمكتبه في إدارة التعليم، مع مدير عام السجون بالمنطقة العقيد الدكتور شائع بن سعد القحطاني سبل دعم العملية الإصلاحية لنزلاء السجون.

وأكد الدكتور الحكمي أن اللقاء يأتي في إطار اللقاءات الثنائية لمسئولي الأجهزة والجهات الحكومية لخدمة الفرد والمجتمع ودعم وتعزيز التنمية المستدامة ومناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجهتين الحكوميتين بما يسهم في دعم العملية الإصلاحية لنزلاء السجون، مبدياً استعداد إدارته تقديم ما يمكن تقديمه للإسهام في العملية الإصلاحية.

وأشار الدكتور الحكمي إلى جود مدرسة مسائية في سجن نجران العام تشمل مراحل التعليم العام الثلاث بطاقم تعليمي مكون من ٢٦ معلماً، و مركزاً للنشاط يقدم دورات تدريبية وأنشطة ثقافية وترفيهية لنزلاء السجن العام، تابعة لإدارة تعليم نجران.

// انتهى //

11:56ت م

0061





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير سجون نجران ومدير التعليم بالمنطقة يناقشان أوجه التعاون المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.