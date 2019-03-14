انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تطلق "مزرعتي" أحد أكبر مشاريع الإنتاج الغذائي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 مارس 2019 11:43 صباحاً - افتتح عبد الله السبيعي وزير البلدية والبيئة القطري، أحد أكبر مشاريع الإنتاج الغذائي بالبلاد، وهو المجموعة الوطنية للإنتاج الزراعي والحيواني.

والمشروع الذي أطلق اليوم الخميس، يحمل اسم (مزرعتي)، وهو متخصص في إنتاج وتربية الدواجن، وهو ضمن خطة قطر المرتكزة على تحقيق الأمن الغذائي،

ونجحت قطر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان والدواجن الطازجة، رغم الحصار الذي تفرضه 4 دول عربية (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) منذ الخامس من يونيو 2017.

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وبعد نحو شهر على الأزمة، أعلنت شركة "حصاد" الغذائية التابعة لجهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي)، في يوليو الماضي، إطلاق مبادرة "اكتفاء"، التي تستهدف المزارع المحلية غير المنتجة في البلاد.

وفي أكتوبر 2017، أعلنت الدوحة إطلاق أول مشاريع القطاع الخاص لاستزراع الأسماك، بطاقة استيعابية تناهز ألفي طن سنوياً.

وينطلق في 19 مارس الجاري فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي السابع، ومعرض قطر البيئي الأول، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وتستمر 4 أيام.

وتشارك في المعرضين الزراعي والبيئي اللذين يقامان على مساحة 29 ألف متر مربع، نحو 450 شركة محلية وأجنبية تنتمي لأكثر من خمسين دولة، وهو ما يعكس الاهتمام الدولي الواسع في ظل المشاريع الزراعية الحيوية والبيئية والفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها قطر في تلك القطاعات.