شكرا لقرائتكم خبر عن العيبان : اتخذنا الإجراءات اللازمة في قضية " خاشقجى" والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة في قضية الصحفي جمال خاشقجي وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة : ليس لدينا أي معتقلات سرية لأنها تخالف القانون وأشار العبيان إلى أن بعض التوصيات الأممية تتعارض مع أنظمة المملكة ، مؤكدا أن المملكة ستدرس التوصيات التي قدمتها الأمم المتحدة



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العيبان : اتخذنا الإجراءات اللازمة في قضية " خاشقجى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.