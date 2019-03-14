شكرا لقرائتكم خبر عن الماجد وأصيل يفتتحان موسم حفلات الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

يقص المطربان راشد الماجد وأصيل أبوبكر سالم شريط الحفلات الفنية التي تستضيفها المنطقة الشرقية خلال «موسم الشرقية» اليوم الخميس ويأتي الحفل بدعم من الهيئة العامة للترفيه، ضمن باكورة الحفلات الغنائية والروزنامة المجَدولَة في العام الجاري.

ويجدد راشد لقاءه مع الجمهور في الحفل الذي تحتضنه الصالة الخضراء في الخبر، وذلك بعد اللقاء الذي جمعهم معه قبل ستة أشهر خلال حفلات اليوم الوطني في سبتمبر الماضي، ليحيي حفلة غنائية ممزوجة بين الشتاء والربيع، ليطربهم بباقة من أشهر أغانيه منها: «عشان الحب» و«دروب الشك» و«توصي شي» وأغنية «كذاب» التى طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا عبر منصات الاستماع الرقمية، ويشاركه في الحفل الفنان أصيل أبوبكر الذي يفتتح الحفلة الغنائية، بعدد من أشهر أغانيه منها «ما ينلام» و«حلو صوتك» و«تاج راسي». يذكر أن الحفل يجمع راشد وأصيل للمرة الثالثة بعد حفلهما الغنائي المشترك في حفلات الصيف بلندن ثم ظهورهما عبر خشبة المسرح بالسعودية في مناسبة تكريم الراحل أبوبكر سالم في نهاية فبراير الماضي، لتشهد الصالة الخضراء بالدمام إطلالة مختلفة عبر «موسم الشرقية»، وينتظر جمهور المنطقة الشرقية في مدن القطيف والأحساء والخبر عددا من الحفلات المزمع إقامتها في شهر مارس الجاري والتى تجمع نجوم الطرب العربي منهم أصالة نصري ونجوى كرم ونبيل شعيل وحاتم العراقي ورابح صقر ونوال الكويتية.