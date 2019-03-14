اخبار السعوديه

بلدي النعيرية يقر تسمية شوارع بأسماء شهداء الواجب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدي النعيرية يقر تسمية شوارع بأسماء شهداء الواجب والان نبدء بالتفاصيل

أقر المجلس البلدي لبلدية محافظة النعيرية تسمية شارعين بالمحافظة بأسماء شهيدي الواجب الشمري والسبيعي تخليدا لمواقفهما البطولية في التضحية بالذود عن الوطن، وتقديم أرواحهما رخيصة في سبيل ذلك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرسمي الخامس والثلاثين للمجلس البلدي للبلدية بمقر المجلس البلدي بالمحافظة، بحضور رئيس وأعضاء وأمين المجلس البلدي ورئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني، وبدأ الاجتماع بعد اكتمال النصاب القانوني للجلسة بمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال.

وصرح رئيس المجلس بارك السهلي بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من النقاط المهمة، والتي كان من أبرزها استعراض المجلس مع لجنة المشاريع بعض المشاريع القائمة وتفنيدها، وأوصى المجلس بسرعة إنجازها وتشديد الرقابة الفنية لضمان جودة التنفيذ.

وكانت النعيرية قد شيعت في الخامس عشر من فبراير الماضي شهيد الواجب العريف علي حسن الشمري، من منسوبي الحرس الوطني والذي استشهد مع اثنين من زملائه في الحد الجنوبي، وووري جثمانه الثرى بمقبرة المحافظة بعد أن أدى المصلون عليه الصلاة في الجامع الكبير يتقدمهم عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

في حين يعزم مستشفى النعيرية إقامة مسابقة باسم الشهيد الشمري في شهر رمضان المقبل.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدي النعيرية يقر تسمية شوارع بأسماء شهداء الواجب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا