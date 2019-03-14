شكرا لقرائتكم خبر عن بلدي النعيرية يقر تسمية شوارع بأسماء شهداء الواجب والان نبدء بالتفاصيل

أقر المجلس البلدي لبلدية محافظة النعيرية تسمية شارعين بالمحافظة بأسماء شهيدي الواجب الشمري والسبيعي تخليدا لمواقفهما البطولية في التضحية بالذود عن الوطن، وتقديم أرواحهما رخيصة في سبيل ذلك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرسمي الخامس والثلاثين للمجلس البلدي للبلدية بمقر المجلس البلدي بالمحافظة، بحضور رئيس وأعضاء وأمين المجلس البلدي ورئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني، وبدأ الاجتماع بعد اكتمال النصاب القانوني للجلسة بمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال.

وصرح رئيس المجلس بارك السهلي بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من النقاط المهمة، والتي كان من أبرزها استعراض المجلس مع لجنة المشاريع بعض المشاريع القائمة وتفنيدها، وأوصى المجلس بسرعة إنجازها وتشديد الرقابة الفنية لضمان جودة التنفيذ.

وكانت النعيرية قد شيعت في الخامس عشر من فبراير الماضي شهيد الواجب العريف علي حسن الشمري، من منسوبي الحرس الوطني والذي استشهد مع اثنين من زملائه في الحد الجنوبي، وووري جثمانه الثرى بمقبرة المحافظة بعد أن أدى المصلون عليه الصلاة في الجامع الكبير يتقدمهم عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

في حين يعزم مستشفى النعيرية إقامة مسابقة باسم الشهيد الشمري في شهر رمضان المقبل.