مجلس ضمك يعقد اجتماعه الثاني ويخرجون بـ3 اعتمادات

2019-03-14

متابعات الخليج 365 - خميس مشيط

عُقد الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي لنادي ضمك مساء أمس الأربعاء، بحضور محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط وذلك بمنزل نائب رئيس المجلس التنفيذي حيدر أبو ملحة، حيث تم خلال الاجتماع اعتماد بعض التوصيات.

وخلال الاجتماع تم الموافقة على إعادة هيكلة أعضاء المجلس التنفيذي للنادي وزيادة عدد أعضاءه، كما استمع المجلس لتقرير موجز عن عمل إدارة النادي خلال الفترة الماضية، وتأجيل مناقشة بعض القرارات للاجتماع القادم للمجلس والذي سيحدد في وقت لاحق.

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وقد بادر عدد من أعضاء شرف النادي بتقديم الدعم المادي وهم، أحمد بن جلالة 150 ألف ريال، ولجنة السياحة بخميس مشيط 100 ألف ريال، وخلوفة بن راسم 100 ألف ريال، ومحمد بن ثابت 50 ألف ريال، وعبدالله بن محمد بن قزعه 20 ألف ريال، وإبراهيم بن فهد معيان 20 ألف ريال، وسعد بن سفر بن منيع 20 ألف ريال، وسعيد بن عبدالله أبو داهش 5 آلاف ريال، ومحمد بن دعجم 5 آلاف ريال، بالإضافة إلى تركي بن دعجم 5 آلاف ريال.

وفي الختام، قدم رئيس مجلس إدارة النادي صالح أبو نخاع شكره الجزيل لسعادة المحافظ ولرئيس ونائب وأعضاء المجلس التنفيذي لما يلقاه نادي ضمك من دعم لامحدود منهم مثمنًا لهم في الوقت نفسه هذه البادرة الكريمة، متمنيًا التوفيق للنادي وتحقيق لقب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.