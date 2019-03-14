هل يتقبل السعوديون فكرة التبرع بأعضاء المتوفى دماغيًا؟

2019-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال رئيس الجمعية السعودية لأمراض الكلى الدكتور عبدالكريم السويداء، إن تقبل السعوديين لفكرة التبرع بالأعضاء بعد الموت أصبحت أفضل من الفترة الماضية لكنها ليست على قدر المستويات العالمية.

Advertisements

وأضاف السويداء في حواره إلى برنامج “معالي متابعات الخليج 365” المذاع على قناة إم بي سي، أنَّ تقبُّل السعوديين لفكرة التبرع بالأعضاء بعد الموت تحسنت بعدما انخفض مستوى التحفظات مع خروج فتوى شرعية بجوازه، مشدداً على أهمية الجانب التوعوي بصورة كبيرة بهذا النوع من التبرعات، متابعًا أن بعض الأفكار المغلوطة تكون سببًا في إحجام أسر المتوفين دماغيًا عن التبرع بأعضاء المتوفى.

وتابع أنهم يظنون بصورة كبيرة أنه سيعود للحياة مجددًا، مشددً على أهمية أن تعلم أسر المتوفين أن تشخيص حالة المريض في تلك الحالات يكون دقيقًا، خاصةً وأن التبرع بأعضاء المتوفى دماغيًا يستفيد منه عدة أشخاص وتحدث نقلة كبيرة لحياتهم، فقد يساعدهم على الاستفادة بالعيون أو القلب أو الرئة أو الكبد أو الكلى أو النخاع.