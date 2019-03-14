7 – 7 يوم تاريخي للمعلمين والمعلمات الراغبين في النقل الخارجي

2019-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

7 – 7 يوم تاريخي لن ينساه المعلمون والمعلمات الذين يترقبون إعلان حركة النقل الخارجي، في خطوة انتظروها لفترة طويلة علها تحقق آمالهم وأحلامهم في الاستقرار، ليكون اليوم الخميس موعد الإعلان عن حركة النقل الخارجي هو يوم الحسم.

وتمنى المعلمون والمعلمات أن يكون إعلان حركة النقل الخارجي 1440 بداية سعادة واستقرار بعد إنهاك نفسي وجسدي ومادي لسنوات طوال، ليكون الخميس 7 – 7 هو يوم السعد وتحقيق الرغبات.

وعلق عبدالله الزهراني على حركة النقل الخارجي المقررة اليوم: يالله عسى اليوم يزف التباشير ويوم الخميس تكون معه الوناسة.. ويتم نقل اللي طوته المشاوير حتى سقاه الهم والغم كاسه.. أما سرى بالليل قبل العصافير وإلا مع المذن مجهز فراشه”.

أما لجين فكتبت: الله يبشركم بما يسركم جربت الانتظار 7 سنوات مثل هذا اليوم متعب جدًا إما تجديد عهد أو نقل”.

ودعا أبو عبدالله بقوله: اللهم ارزق جميع المعلمين والمعلمات النقل الخارجي وقربهم لذويهم وديارهم واسعدهم بعد هذا التعب والغربة”.

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وكتب عبدالله هزازي: الله يفرح كل معلم ومعلمة بخبر (تم نقلك).. كم من معاناة وكم من هموم تختلج صدورهم في هذه اللحظات.. يا رب حقق مرادهم واكتب لهم النقل وأجعله خيرًا لهم”.

وتفاءل الجهني بقوله: رب أجعلها هذا العام حركة شاملة كاملة لا تبقي معلمًا أو معلمة بعيدًا عن أهله متفائل جدًا هذا العام بأن الحركة ستكون كبيرة جدًا.

ووجه ناشي الحربي رسالة للمعلمين والمعلمات:ثقوا تمامًا أن ما يكتب لك في حركة النقل هو خير من الله .. وإن بدا لك خلاف ذلك.. ثق فقط في تدبير الله واختياره وعلق أملك به سبحانه.. تنعم براحة البال.. فبيده مقادير كل شيء”.

وأصبحت ساعات قليلة فقط تفصل آلاف المعلمين والمعلمات عن إعلان نتائج حركة النقل الخارجي 1440 هـ والمقرر اليوم الخميس، حيث يمكن الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي لهذا العام عبر موقع نظام نور عبر الرابط التالي (هنا).

وبحسب العد التنازلي الذي قدمته الإدارة العامة لشؤون المعلمين، تبقت ساعات فقط على صدور نتيجة حركة النقل الخارجي 1440هـ.

ويمكن متابعة العد التنازلي لإعلان نتيجة حركة النقل الخارجي 1440 على الرابط هنا