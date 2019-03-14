خدمة يابانية تحول وجه حيوانك الأليف إلى قناع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين
قدم مكتب شيندو رينكا باليابان وورشة تصميم تسمى «91» خدمة لصناعة قناع طبق الأصل من وجه حيوانك الأليف لقاء نحو 2600 دولار.
وأوضح المكتب أن كل ما يجب أن يفعله صاحب الحيوان الأليف هو تقديم صورة للحيوان، حيث يصنع قناع ويضاف إليه فرو وتطبق ألوان حيوانك الأليف استنادا إلى صوره.
يذكر أن الخدمة تستهدف أصحاب الكلاب والقطط في الأساس، ولكن القائمين على هذه المبادرة الحديثة مسؤولون أيضا عن صناعة قناع يشبه بالضبط إنسان الغاب، إذا كان هذا ما يناسبك أكثر.
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