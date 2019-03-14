74 طلقة تصيب أنثى إنسان غاب بإندونيسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ جاكرتا

أعلن مسؤولون في إندونيسيا أمس أنهم عثروا على أنثى إنسان غاب مصابة بـ74 طلقة خرطوش صغيرة من أسلحة الصيد التي تعمل بضغط الهواء في جسدها، وذلك في إقليم أتشيه.

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وقال رئيس وكالة الحفاظ على الطبيعة في إقليم أتشيه بجزيرة سومطرة سابتو أجي برابوو، إنه جرى إنقاذ أنثى إنسان الغاب، والتي تم تقدير عمرها بـ 30 عاما، السبت الماضي في منطقة سبل السلام، حيث كانت مصابة بكسور عظمية ورضوض وجروح في الساقين.

وأضاف أن «فحوصات بالأشعة السينية أظهرت 74 رصاصة من طلقات الخرطوش الصغيرة الخاصة بأسلحة ضغط الهواء منتشرة في أنحاء جسدها».

وأفادت وزارة الغابات والبيئة بأنه عثر مع أنثى إنسان الغاب على صغير لها عمره شهر واحد نفق بسبب سوء التغذية خلال النقل إلى مركز لإعادة التأهيل في إقليم سومطرة الشمالية.