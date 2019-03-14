السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ جاكرتا
أعلن مسؤولون في إندونيسيا أمس أنهم عثروا على أنثى إنسان غاب مصابة بـ74 طلقة خرطوش صغيرة من أسلحة الصيد التي تعمل بضغط الهواء في جسدها، وذلك في إقليم أتشيه.
وقال رئيس وكالة الحفاظ على الطبيعة في إقليم أتشيه بجزيرة سومطرة سابتو أجي برابوو، إنه جرى إنقاذ أنثى إنسان الغاب، والتي تم تقدير عمرها بـ 30 عاما، السبت الماضي في منطقة سبل السلام، حيث كانت مصابة بكسور عظمية ورضوض وجروح في الساقين.
وأضاف أن «فحوصات بالأشعة السينية أظهرت 74 رصاصة من طلقات الخرطوش الصغيرة الخاصة بأسلحة ضغط الهواء منتشرة في أنحاء جسدها».
وأفادت وزارة الغابات والبيئة بأنه عثر مع أنثى إنسان الغاب على صغير لها عمره شهر واحد نفق بسبب سوء التغذية خلال النقل إلى مركز لإعادة التأهيل في إقليم سومطرة الشمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر 74 طلقة تصيب أنثى إنسان غاب بإندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.