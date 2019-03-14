تأسيس اتحاد للألعاب الشتوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أصدر رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أمس قرارا بتأسيس اتحاد خاص بالألعاب الشتوية. كما أصدر أيضا قرارا بتعيين محمد حضراوي رئيسا للاتحاد السعودي للتجديف. يذكر أن أبرز الألعاب الشتوية تتركز في الزلاجة الجماعية والكيرلنغ وهوكي الجليد والتزلج على الجليد (سريع وفني)، وهو ما يعني انحصار أداء هذه الألعاب أكثر في المنطقة الشمالية التي يغطي الجليد معظم مدنها في فصل الشتاء.



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